Confirman cambio de reglas para matriculados en el Examen de Admisión de la UNMSM-II

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, señaló que los cambios buscan que los alumnos no ocupen plazas adicionales en caso decidan cambiar de especialidad luego de aprobar su examen de admisión.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) implementa nuevas medidas para el Examen de Admisión 2026-II, que se realizará en marzo, para ordenar el proceso de selección.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) implementa nuevas medidas para el Examen de Admisión 2026-II, que se realizará en marzo, para ordenar el proceso de selección. | Foto: Andina/UNMSM/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó la aplicación de nuevas disposiciones para el Examen de Admisión 2026-II, el cual se realizará en marzo. Las medidas están dirigidas tanto a estudiantes que ya se encuentran matriculados en la casa de estudios y postulan nuevamente, como a escolares que aún no culminan la educación secundaria.

La información fue dada a conocer por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, quien explicó a Andina que los cambios buscan ordenar el proceso de admisión y regular situaciones que, en convocatorias anteriores, afectaban la asignación de vacantes disponibles para nuevos postulantes.

UNMSM regula el cambio de carrera antes del próximo examen de admisión

La UNMSM estableció que los estudiantes sanmarquinos que ya se encuentran matriculados y decidan postular nuevamente al examen de admisión para cambiar de carrera deberán cumplir una condición obligatoria. En caso de ingresar a una especialidad distinta, deberán gestionar su retiro voluntario permanente de la facultad en la que cursan estudios actualmente.

Según lo señalado por la autoridad universitaria, esta disposición limita el cambio de carrera a una sola vez. De esta manera, se elimina la posibilidad de que un estudiante postule de forma reiterada al examen regular permaneciendo dentro de la universidad, una práctica que se venía registrando en años anteriores.

La rectora explicó que esta situación generaba una reducción de vacantes para postulantes externos, ya que alumnos ya matriculados ocupaban plazas adicionales al cambiar de especialidad. Con la nueva regulación, la universidad busca evitar que un mismo estudiante acceda a más de una vacante mediante procesos sucesivos de admisión.

Asimismo, se precisó que esta medida se aplicará únicamente a quienes ya forman parte de la comunidad universitaria y decidan rendir nuevamente el examen regular para cambiar de carrera.

Restricciones para escolares que rinden el examen de admisión 2026-II en San Marcos

En el caso de los escolares, la UNMSM también confirmó restricciones diferenciadas según el grado de estudios en el que se encuentren al momento de rendir el examen de admisión. Los estudiantes que cursan entre primero y cuarto año de secundaria y obtengan el puntaje necesario para ingresar no podrán ocupar ni reservar una vacante.

Además, estos postulantes no recibirán constancia de ingreso, aun cuando alcancen el puntaje mínimo exigido por la universidad. La rectora indicó que esta disposición busca priorizar a quienes ya concluyeron la educación secundaria y se encuentran en condiciones de iniciar estudios universitarios de manera inmediata.

Para los estudiantes que cursan quinto de secundaria, el procedimiento será distinto. En estos casos, si alcanzan una vacante, podrán ocuparla siempre que presenten el certificado de estudios de la institución educativa en la que se encuentran matriculados.

La UNMSM precisó que estas reglas serán aplicadas en el proceso de admisión 2026-II, con el objetivo de ordenar el acceso a las vacantes y establecer criterios claros tanto para estudiantes universitarios como para postulantes escolares.

