Seo Kang Joon es uno de los invitados especiales en 'Un novio por suscripción', k-drama con Jisoo y Seo In Guk. | Foto: composición LR/Netflix

Seo Kang Joon es uno de los invitados especiales en 'Un novio por suscripción', k-drama con Jisoo y Seo In Guk. | Foto: composición LR/Netflix

El anuncio del regreso de Jisoo de BLACKPINK a la actuación no es nuevo, pero cada detalle que se revela sobre 'Un novio por suscripción', también conocido como 'Boyfriend on Demand', aumenta las expectativas en el mundo de los k-dramas. Netflix confirmó hace semanas la producción, y desde entonces los fans han seguido de cerca cada actualización sobre el reparto y la trama.

Ahora, con el rodaje finalizado y la fecha de estreno fijada para el 6 de marzo, la atención se centra en las estrellas que darán vida a este show. No solo se trata de una historia con un concepto diferente, sino también de una producción que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la industria de Corea del Sur, entre protagonistas y apariciones especiales de numerosos galanes que prometen convertirla en todo un evento para los fanáticos.

¿De qué trata 'Un novio por suscripción'?

En 'Un novio por suscripción', la protagonista es Seo Mi Rae (Kim Ji Soo), una agotada productora de webtoons que vive atrapada en la rutina y con poco espacio para el amor. Su vida cambia cuando recibe un misterioso dispositivo llamado Novio Mensual, capaz de transportarla a un universo virtual de citas por suscripción. Allí descubre un catálogo interminable de parejas ideales, cada una diseñada para cumplir sus ideales.

Lo que comienza como un escape de la realidad se convierte en un viaje emocional que la obliga a enfrentar sus propios sentimientos. En medio de este mundo digital aparece Park Gyeong Nam (Seo In Guk), colega y rival en la industria de los webtoons, cuya personalidad distante y enigmática esconde secretos que pondrán a prueba las emociones de Mi Rae.

Jisoo y Seo In Guk, protagonistas de 'Un novio por suscripción'

La dupla central está formada por Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk, quienes encabezan el reparto principal de 'Boyfriend on Demand'. Jisoo, aclamada estrella del k-pop, regresa a la actuación tras la película 'Lector omnisciente', mientras que Seo In Guk aporta su experiencia en dramas como 'Reply 1997' y 'Doom at Your Service'. Juntos, darán vida a una pareja que se enfrenta a los dilemas de amar en un mundo donde la tecnología redefine las reglas.

El elenco suma también a Yoo In Na, una actriz reconocida en la industria surcoreana por su participación en títulos como 'Goblin' y 'Touch Your Heart'. En esta ocasión, vuelve a coincidir en pantalla con Jisoo, tras haber compartido créditos en el melodrama 'Snowdrop'.

Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk en 'Un novio por suscripción'. Foto: Netflix

Los galanes invitados que elevan el atractivo de 'Un novio por suscripción'

Uno de los grandes atractivos de 'Un novio por suscripción' es la impresionante lista de apariciones especiales. Figuras como Seo Kang Joon, Lee Soo Hyuk, Lee Sang Yi, Lee Jae Wook, Lee Hyun Wook, Ong Seong Wu, Jay Park y Kim Young Dae se suman al proyecto, interpretando a los galanes virtuales que, se espera, acompañen a Jisoo en su viaje romántico.

Cada participación promete escenas memorables que elevarán el impacto visual de la serie coreana. A ello se añade la confirmación de Kim Sung Cheol, quien dará vida al exnovio de la protagonista, aportando un matiz emocional clave a la trama.