Sociedad

Docentes universitarios recibirán un bono especial mensual este 2026, según Minedu: conoce los montos y requisitos

Los profesores principales recibirán S/4.434,91 mensuales, mientras que los asociados y auxiliares obtendrán S/2910,25 y S/2616,50 respectivamente.

El Minedu destinará una bonificación especial a docentes investigadores de universidades públicas en 2026.
El Minedu destinará una bonificación especial a docentes investigadores de universidades públicas en 2026. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que destinará hasta S/20.832.007 para otorgar una bonificación económica especial a los educadores que son investigadores de universidades públicas durante 2026, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 028-2026-EF. La medida está dirigida a profesores de carrera que realizan investigación y se enmarca en la Ley Universitaria.

El beneficio se entregará entre abril y diciembre de 2026 y apunta a reconocer a quienes producen conocimiento, publican trabajos académicos o lideran proyectos científicos desde el sistema universitario estatal en el Perú. El Minedu transferirá los recursos a las universidades públicas para su pago, conforme a los procedimientos establecidos para su implementación.

Bono para docentes investigadores 2026: montos mensuales por categoría y fechas de pago

Los montos varían según la categoría docente y aplican para quienes laboran a tiempo completo o con dedicación exclusiva. En el caso de los principales, el pago mensual será de S/4434,91. Para los asociados, el monto establecido es de S/2910,25, mientras que los auxiliares recibirán S/2616,50.

El Minedu precisó que la bonificación tiene carácter temporal y no se incorpora a la pensión, ni origina beneficios adicionales. Además, el anuncio se presentó como parte de una política pública orientada a elevar la calidad de la educación superior y a incentivar una mayor producción científica en el país durante el presente año.

Requisitos para acceder a la bonificación del Minedu: RENACYT, producción científica y condiciones

Para acceder al reconocimiento, los educadores deberán figurar como investigadores activos en el RENACYT, registro administrado por CONCYTEC. También se exige que hayan desarrollado proyectos o publicaciones científicas en los últimos tres años, junto con el cumplimiento de estándares de ética e integridad académica definidos para asegurar la vigencia y calidad del trabajo investigador.

Según lo informado, estos criterios buscan que el beneficio llegue a quienes sostienen una producción científica actual y aportan al avance del conocimiento en las universidades públicas. El sector Educación recordó que esta bonificación se financia desde 2017, como parte de una línea de acción para reforzar capacidades de investigación, fortalecer comunidades académicas y consolidar el trabajo científico en diversas regiones del país.

