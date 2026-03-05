HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Denuncian el desabastecimiento de insulina en el país: niños y jóvenes con diabetes corren peligro

A nivel nacional, alrededor de 20.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 dependen de este medicamento de forma diaria e ininterrumpida para sobrevivir. Asociaciones exigen que autoridades se organicen de inmediato y realicen una compra masiva para abastecer EsSalud y el Sistema Integral de Salud (SIS).

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se presenta desde edades tempranas.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se presenta desde edades tempranas.

Una grave denuncia realizan asociaciones de pacientes que dependen de la insulina. Según señalan, actualmente existiría un desabastecimiento a nivel nacional de este medicamento, lo cual pone en grave peligro la vida de niños, jóvenes y adultos con diabetes mellitus tipo 1 que lo requieren necesariamente para seguir con vida.

Mónica Portal, presidenta de la ONG Lucas - "Una Misión de Vida", señaló a La República que se trata de un problema muy serio, pues la integridad de alrededor de 20.000 personas que sufren esta enfermedad en todo el país se encuentra en riesgo. "Si falta la insulina, simplemente te mueres", afirmó. Pese a ello, según agregó, las autoridades no vendrían respondiendo con la debida inmediatez que se requiere para afrontar la problemática.

Origen del problema

De acuerdo con Portal, la escasez de este producto clave ha sido una constante en los últimos años, pero se agravó desde diciembre de 2025, cuando la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N, tras determinar que el medicamento, fabricado por Wockhardt Limited en la India, no cumplía con las buenas prácticas de manufactura ni los estándares mínimos de calidad exigidos en el país.

"Desde ahí ya venían los problemas. El stock que tenían en cualquier momento se iba a terminar y eso ha ocurrido. Han hecho compras directas de stock muy pequeño, pero actualmente en regiones como Cusco, Arequipa, Tacna y Trujillo no tienen insulina. En Lima, tampoco hay en los hospitales del Niño (Breña), Edgardo Rebagliati (Jesús María) y Arzobispo Loayza (Cercado de Lima), ni el policlínico Suárez en Miraflores donde se atiende mi hijo", indicó.

Asunto mortal

En una carta enviada al ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, y al presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú, la ONG Lucas - "Una Misión de Vida" y Diabetes 1 Perú alertaron del impacto que puede causar la falta de insulina y de insumos esenciales para el tratamiento en pacientes con diabetes tipo 1, una condición autoinmune que requiere de este medicamento de forma diaria e ininterrumpida para sobrevivir.

Según señalaron, esta situación "expone a los pacientes a episodios graves de hiperglucemia, hospitalizaciones recurrentes y evitables por hipoglucemia e hiperglucemia, complicaciones agudas y crónicas irreversibles, y riesgo real de mortalidad en población pediátrica y juvenil". Pese a la gravedad de la problemática, Portal afirma que hasta el momento solo el titular de Salud los ha convocado a una reunión para este 6 de marzo a las 3:00 p. m. En tanto, sobre el director de EsSalud, afirmó: "No da la cara, nos ha mandado con sus asesores, sabiendo que esto requiere una decisión de alto nivel".

Carta enviada al ministro de Salud. Foto: Difusión

Exigencias

El llamado urgente que hacen es concreto: que las autoridades competentes (Minsa y EsSalud) se organicen y realicen una adquisición masiva de insulina. "No pueden seguir comprando stock pequeños, eso no soluciona el problema. Tienen que hacer un contrato formal con uno, dos o tres laboratorios, para que se ordene la elaboración en farmacéuticas que, a su vez, pueden tardar de 2 a 3 meses en producirlo", señaló Portal.

La vocera de la ONG Lucas añadió que esta decisión se debe tomar lo más pronto posible, pues por los problemas geopolíticos actuales, la demora podría ser mayor, al igual que los precios. Mientras tanto, han convocado a un plantón para este viernes 6 de marzo frente al Ministerio de Salud a fin de hacer escuchar su demanda.

La República se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

