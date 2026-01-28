HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Los montos de los complementos varían entre S/ 70 y S/ 500 mensuales, dependiendo de la ubicación geográfica. Además, hay bonificaciones específicas para educadores en escuelas unidocentes y multigrado.

Bonificaciones para docentes en el Perú. Foto: difusión
Bonificaciones para docentes en el Perú. Foto: difusión

Desde marzo de este año, más de 200.000 docentes y auxiliares de educación pública tendrán acceso a una serie de complementos salariales diseñados por el Ministerio de Educación (Minedu) con el objetivo de reconocer la labor de quienes enseñan en contextos remotos o de alta dificultad. La medida, que moviliza una inversión de S/ 813 millones, pretende aliviar las condiciones de trabajo que enfrentan miles de profesores fuera de los grandes centros urbanos.

Lejos de un simple ajuste aislado, esta política incluye asignaciones variables que buscan premiar la permanencia en comunidades rurales, de frontera o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Según lo dispuesto por el sector, los montos oscilan entre S/ 70 y S/ 500 mensuales por ruralidad, con S/ 300 adicionales para quienes ejercen en el VRAEM y S/ 100 para zonas fronterizas.

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Más que un bono: estructura compleja de beneficios

Este sistema contempla también complementos según el tipo de institución educativa. Por ejemplo, docentes en escuelas unidocentes percibirán S/ 200, mientras aquellos en instituciones multigrado recibirán S/ 140. Además, existe un incentivo de S/ 100 para profesores de Educación Intercultural Bilingüe que acrediten dominio de una lengua originaria, un reconocimiento indirecto a la diversidad cultural del país.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En la práctica, un maestro podría llegar a sumar hasta cinco bonificaciones diferentes a su remuneración básica mensual, mientras que los auxiliares podrían acceder a cuatro. Este mosaico de incentivos pretende compensar las condiciones particulares de trabajo: desplazamientos largos, falta de servicios básicos o menor acceso a recursos educativos y tecnológicos.

Desde las organizaciones gremiales se valora el gesto, pero también se advierte que estos pagos no sustituyen una política de valorización docente más amplia. La discusión sobre un aumento generalizado de las remuneraciones (que en años recientes ha incluido incrementos de piso salarial y bonos adicionales en otras etapas del año educativo) continúa abierta en el sector.

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Beca 18: Falta de presupuesto retrasa publicación de resultados y el Ministerio de Educación opta por el silencio

Beca 18: Falta de presupuesto retrasa publicación de resultados y el Ministerio de Educación opta por el silencio

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

