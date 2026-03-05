Beca 18-2026: este 6 de marzo vence el plazo para postular a las primeras 1555 vacantes

En este primer momento, Pronabec otorgará el 30% de las primeras vacantes. | Difusión

Continúa el proceso para obtener la Beca 18-2026, el concurso que ofrece la oportunidad de acceder a la educación superior con los gastos cubiertos a peruanos de excelencia académica y en situación de vulnerabilidad. Esta vez, el Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer que hasta las 11:59 p. m. de este viernes 6 de marzo se puede postular al primer momento de la etapa de selección del programa que otorgará el 30% de las primeras vacantes, es decir, 1.555 plazas integrales.

La postulación está habilitada solo para los que se encuentren en la lista de preseleccionados publicada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Además, deben cumplir con ciertos requisitos, como haber ingresado a una institución de educación superior elegible y presentar su constancia de admisión definitiva para empezar clases en el presente año académico.

¿Cómo postular a Beca-18?

De acuerdo con el sector, este proceso es virtual y gratuito. Para hacerlo, los interesados solo deben ingresar al módulo respectivo ubicado en la página oficial del concurso.

Si desean mayor orientación, pueden revisar también el tutorial de cómo participar en esta etapa, en el que se explica el procedimiento paso a paso, desde cómo ingresar a la plataforma hasta el registro final.

Resultados y repechaje para Beca-18

Una vez cerradas las inscripciones, el Pronabec iniciará la fase de validación y subsanación, y asignará los puntajes correspondientes. Con los datos obtenidos, de acuerdo a las bases, el 31 de marzo publicará la lista de los primeros 1.555 seleccionados, quienes deberán aceptar la beca entre el 1 y 7 de abril para ser declarados becarios.

En el caso de los aspirantes que hayan sido calificados como no aptos o no elegidos durante este primer momento, tendrán la oportunidad de volver a intentarlo en una segunda jornada, que se realizará del 6 al 27 de abril.

Cabe indicar que en su convocatoria 2026, la Beca 18 solo ofrece de momento 5.184 plazas. No obstante, el Minedu anunció que están gestionando una nueva asignación presupuestal para aumentar la cantidad de vacantes.

