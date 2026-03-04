El profesor Engels Huarany Pinazo Mendoza, director de la I.E. José Pereyra Khashiari, desapareció tras el hundimiento de una embarcación en el río Picha, en Megantoni. | Composición LR

El profesor Engels Huarany Pinazo Mendoza (49), director de la Institución Educativa José Pereyra Khashiari de la comunidad nativa de Mayapu, se encuentra desaparecido tras el hundimiento de la embarcación en la que viajaba por el río Picha, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. El maestro, natural de Puno, se trasladaba el último 1 de marzo para cumplir con la semana de gestión escolar en una de las zonas más alejadas del país, donde el acceso es principalmente fluvial.

Según informó César Guillermo Tovar Vásquez, familiar del docente, él partió a las 11:00 a. m. desde el centro poblado de Kirigueti a bordo de un peque peque. Sin embargo, alrededor de las 12:20 p. m., el motor sufrió un desperfecto en el sector de Pankariato, afluente del Río Urubamba: comenzó a ingresar agua y terminó hundiéndose. En medio de la emergencia, Pinazo habría sido arrastrado por la fuerte corriente. “Se pide el apoyo de las autoridades para poder encontrarlo”, señaló a La República su pariente.

A bordo también iban un padre de familia y su hijo, alumno de la institución, acompañado con otra maestra de otro centro poblado. Ellos lograron ponerse a salvo y dio aviso a la Gobernatura de Kirigueti y a la comisaría de Camisea, iniciándose las diligencias.

Piden ayuda

La desaparición generó una profunda consternación en la comunidad educativa de Mayapo y entre las poblaciones del medio y bajo Urubamba, donde los educadores deben recorrer largas distancias en condiciones adversas para garantizar el derecho a la educación.

Familiares solicitaron asistencia urgente de los pobladores que viven en las riberas de los ríos Picha y Urubamba para colaborar en la búsqueda y alertar ante cualquier indicio que permita su ubicación. Los números habilitados para brindar información son:

954 183 543

950 052 282

951 439 636

En las labores participan Seguridad Ciudadana de Kirigueti, la policía del sector y la Marina de Guerra del Perú. No obstante, las condiciones del cuerpo de agua y el difícil acceso complican los trabajos.

Familiares piden ayuda a la población ribereña y se han iniciado labores de búsqueda. Foto: cortesía.

Exigen mayores medidas de seguridad

Pobladores cuestionaron las condiciones en las que cientos de profesores se trasladan a sus centros en zonas rurales y de difícil acceso, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal aumenta considerablemente. “¿Cuántos maestros más deben arriesgar su vida para que se garanticen protocolos y acciones de emergencia?”, expresó una colega, al demandar mayor fiscalización de embarcaciones, uso obligatorio de chalecos salvavidas y mejores condiciones de movilización fluvial.

La familia mantiene la esperanza de encontrar con vida a Pinazo, cuya labor era fundamental en la formación de niños y adolescentes. La sobrina del director también pidió que se difunda el caso. “Mi tío se trasladaba para iniciar sus actividades académicas. También es miembro de la Compañía de Bomberos N.° 42 de Puno”, declaró. Añadió que el transporte no garantizaba chalecos salvavidas. “Solo sobrevivieron tres personas, pero él se llevó la peor parte”, sostuvo.

La familia también denunció la falta de mayores recursos para reforzar la búsqueda. “Ya van tres días. Es un lugar peligroso y necesitamos más apoyo”, insistieron. Solicitan que cualquier información sea comunicada a los números difundidos previamente y exhortan a las autoridades a intensificar los operativos para dar con su paradero.

