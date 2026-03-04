Ana Luisa Peluffo, icónica actriz del cine de oro mexicano, falleció a los 96 años el miércoles 4 de marzo de 2026. A través de un comunicado publicado en redes sociales, su familia publicó la lamentable noticia. La intérprete participó en más de 200 películas y programas de televisión desde 1949, como 'Lazos de amor' (1995), 'El privilegio de amar' (19989) y 'Contra viento y marea' (2025).

"Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad", señala el comunicado difundido por su familia. Además, se dio a conocer que la primera actriz dejó este mundo en su rancho de Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, México.

La actriz mexicana falleció a los 96 años acompañada de su familia

Ana Luisa Peluffo y el cine de oro mexicano

La veterana actriz construyó una sólida carrera en la actuación, especialmente en el cine mexicano de mediados del siglo XX, etapa considerada como una de las más brillantes de la industria cinematográfica de ese país. Asimismo, sus papeles en telenovelas permitieron que Ana Luisa Peluffo conectara con nuevas generaciones que aplaudieron su trabajo.

Debutó en México con 'La venenosa' y alcanzó notoriedad internacional con 'Flores de papel' (1977), cinta presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En 1955 se convirtió en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en pantalla durante su participación en 'La fuerza del deseo'. Este desempeño actoral la colocó como una figura audaz y adelantada a su tiempo.

Ana Luisa Peluffo y su estatus de diva del cine mexicano

Tras protagonizar el primer desnudo artístico del cine mexicano en 1955, Peluffo enfrentó críticas y censuras por interpretar a Silvia, una modelo envuelta en un triangulo amoroso. Sin embargo, este hecho abrió paso a la exhibición del cine mexicano en Europa. Así, la destacada actriz consolidó su estatus como diva.

Con su fallecimiento, el cine mexicano pierde a una de sus más representativas actrices. A la fecha, sus trabajos audiovisuales son considerados películas de culto, como 'El valle de los miserables' (1975), 'Contrabando y traición' (1975), 'Perro callejero' (1980), 'Pedro Navaja' (1984) y 'Al margen de la ley' (1989). Su última aparición fue en el 2010 en la cinta 'Cartas a Elena'.