Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones
Sociedad

Joven futbolista desaparece tras ingresar al mar en playa de Huacho: familia necesita recursos para la búsqueda

La familia del joven, que fue arrastrado por las olas, solicita ayuda urgente para cubrir costos de rescate; se requieren buzos y motos acuáticas.

Familia de Adrián de la Cruz, integrante del Club Deportivo Sport Andahuasi, se encuentra en incertidumbre tras su desaparición en la playa El Colorado, Huacho.
Familia de Adrián de la Cruz, integrante del Club Deportivo Sport Andahuasi, se encuentra en incertidumbre tras su desaparición en la playa El Colorado, Huacho.

Los familiares y allegados de Adrián de la Cruz Danos, integrante del Club Deportivo Sport Andahuasi, viven momentos de gran preocupación, ya que no ha sido localizado desde que fue arrastrado por la corriente en la playa El Colorado, en Huacho.

El hecho ocurrió el domingo 1 de marzo, alrededor de las 6:10 p.m., cuando el joven ingresó al mar pese a que en el balneario huachano se había colocado la bandera roja, que restringe el baño. Según testigos, las olas lo jalaron con fuerza. La familia ha solicitado ayuda para cubrir los gastos de las operaciones de rescate, que fueron suspendidas este lunes 2 por falta de visibilidad.

Su hermana indicó a La República que los costos se incrementan y sienten desesperación: ''Nos están apoyando tanto los de Capitanía como los policías... Pero se necesita más gente, buzos, motos acuáticas, drones, lanchas. Combustible para ello''. El número de ayuda para poder realizar transferencias es 956 209 519. Todo lo recaudado servirá para poder hallar a Adrián.

¿Qué ocurrió?

El deportista había llegado a la playa acompañado de familiares y amigos. Tras lo ocurrido, se alertó al personal de salvataje de la Policía, que inició de inmediato las labores de búsqueda. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha logrado ubicar su cuerpo. Según información preliminar, otro de sus acompañantes también se encuentra desaparecido.

Los especialistas de la Capitanía del Puerto de Huacho realizaron el operativo por todo el litoral, con apoyo de rescatistas y pobladores que se sumaron a los trabajos. La madre de Adrián pidió apoyo a quienes cuenten con botes y motos acuáticos. Su hermana mencionó a este medio que las autoridades quieren cooperar, pero sin poner en riesgo otras vidas.

Ella indicó que también buscaron por tierra, principalmente en las orillas y entre las peñas. Amigos y voluntarios se organizaron con cuerdas para revisar zonas de difícil acceso. La hermana del futbolista dijo que recibieron apoyo de los bomberos, quienes se comunicaron para coordinar acciones. Asimismo, informó que para este martes se ha acordado retomar el operativo desde las 6:30 a.m.

Balneario en alerta

Un mariscador del sector señaló que con frecuencia advierte a los bañistas sobre el peligro del mar en esa parte de la costa, especialmente cuando el oleaje es intenso y no se encuentra apto para el ingreso.

En medio de la angustia, los parientes hicieron un llamado urgente a las autoridades, instituciones y a la ciudadanía para que colaboren con cualquier información o apoyo que permita dar con su paradero. La comunidad local se mantiene a la expectativa y ha expresado su solidaridad en estos momentos de incertidumbre.

