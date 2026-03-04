Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

PCM asegura que la Dirección Nacional de Inteligencia no sufrió hackeo alguno | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Por intermedio de su cuenta en X (antes Twitter), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) haya sido hackeada. “La infraestructura tecnológica de la institución cuenta con protocolos robustos de ciberseguridad que garantizan la protección de la información institucional”, señala la publicación del Poder Ejecutivo.

Los reportes indicaban que el grupo de hackers ‘DeFace Perú’ habría efectuado un ataque cibernético contra esta institución del Estado, logrando filtrar una serie de documentos, entre los que se encontraban credenciales de acceso. Anteriormente, DeFace Perú ya había perpetrado un hackeo contra la propia DINI durante el gobierno de Dina Boluarte.

Pese a comunicado, DeFace Perú publicó resultados del hackeo

A través de su canal oficial de Telegram, DeFace Perú aseguró que el hackeo sí se llevó a cabo y que lograron obtener las credenciales necesarias para acceder a los registros de drones operados por miembros de la Dirección de Inteligencia.

En el ataque anterior, la DINI también negó haber sido víctima de una operación cibernética en su contra. Sin embargo, registros oficiales y diversas publicaciones demostraron que sí se filtró información confidencial de esta institución.

Hackeo a la DINI: ¿Qué documentos se filtraron anteriormente?

El ataque informático llevado acabo meses atrás contra la DINI por el equipo de DeFace Perú dejó al descubierto más de 2 GB de archivos reservados de la institución. Entre el material filtrado se encuentran informes sobre eventuales riesgos para mandatarios, registros de actividades vinculadas a congresistas, datos de agentes encubiertos y supuestos monitoreos a medios de comunicación y periodistas.

Según InkaRoot, principal miembro de DeFace Perú, este caso evidenció las serias consecuencias que puede generar la fragilidad de la ciberseguridad en el país.