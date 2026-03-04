RMP a López Aliaga por amenazas a su productora: “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí… Métase con alguien de su tamaño”

Palacios salió en defensa de la productora de su programa tras haber sido amenazada por López Aliaga. Foto: composición LR

Palacios salió en defensa de la productora de su programa tras haber sido amenazada por López Aliaga. Foto: composición LR

Rosa María Palacios habló de las amenazas de demanda que recibió vía mensajes la productora de su programa de parte de Rafael López Aliaga tras la difusión de los chats en los que él se expresaba de la periodista de forma bastante peyorativa. “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí. Yo he publicado la conversación porque a mí me la han reportado… Métase con alguien de su tamaño, señor, y no esté intimidando a productoras jóvenes a la 1:30 a. m.”, dijo firmemente la conductora de ‘Sin guion’.

En esa línea, Palacios cuestionó el hecho de que López Aliaga esté alegando la narrativa de fraude con respecto a las elecciones del 2021 y haya arremetido, además, contra la ONPE al decir que “no sirven para nada” y solo engañan a la gente.

“Miren, hay una cosa que se llama el pacto ético electoral, ¿no? Yo no creo que un candidato le pueda decir a la autoridad electoral ‘terrucos’. Esa es la conducta del señor López Aliaga… A mí me encantan las campañas electorales porque hacen todo el contexto que podamos ver. A veces, es muy difícil ver la bondad, pero ¿ver la maldad? Ah, ver la maldad es muy fácil y ustedes la están viendo”, expresó la periodista.