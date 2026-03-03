Congresista Ruth Luque sí fue expulsada por manifestantes en Cusco, pero video no es actual: hecho ocurrió en 2023

LO FALSO:

Rechazo hacia Ruth Luque ocurrió en marzo de 2026.

LO VERDADERO:

Se identificó que el canal de YouTube del programa '24 Horas' informó del mismo evento el 18 de enero de 2023.

El suceso fue reportado hace 3 años en la página web de medios como Canal N.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, comenzó a viralizarse en Facebook un video en el que se muestra cómo la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, es rechazada y expulsada por un grupo de manifestantes en Cusco. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que el incidente no fue un hecho reciente, sino que ocurrió en enero de 2023 en medio de la visita de la parlamentaria al distrito de Wanchaq.

Incidente de legisladora no ocurrió en marzo de 2026 | Fuente: Facebook

Congresista es rechazada por ciudadanos

Luego de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube del programa '24 Horas' publicó un video del mismo evento el 18 de enero de 2023. Al comparar las imágenes, se observa que la legisladora vestía una ropa similar: un polo negro con pantalón de jean. También se aprecian los mismos detalles cerca de ella: un señor de camisa celeste de manga larga, un hombre de gorra con camisa negra y varios ciudadanos que la rodean y que de forma enérgica le lanzan frases como "usurpadora”, “traidora” o “asesina".

Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda con términos clave como “Ruth Luque incidente Cusco” y “Héctor Ventura expulsada”. Esto permitió ubicar diversas notas periodísticas de medios como Canal N, Expreso e Infobae, en las que se informó que el suceso ocurrió en la Plaza Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Wanchaq.

Según los reportes, los manifestantes expresaron su rechazo hacia Luque por votar a favor de la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo. En medio de gritos e insultos, la legisladora tuvo que retirarse del lugar donde se concentraron los ciudadanos que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Para prevenir posibles percances y salvaguardar su integridad, el personal de seguridad la escoltó hasta su vehículo.

El programa '24 Horas' reportó la reprobación contra Luque en 2023. Fuente: YouTube/ Panamericana TV

Luque fue electa por el partido Juntos por el Perú, en representación de la región Cusco, para el periodo 2021-2026 durante las elecciones generales de hace 5 años. Sin embargo, en los comicios del 12 de abril de 2026, postulará a un nuevo escaño en el Senado con el número 8 de Ahora Nación, partido liderado por Alfonso López-Chau, luego de que la reforma legislativa del año 2024 restableciera la bicameralidad del Parlamento peruano y permitiera la reelección de congresistas.

Conclusión

El video viral que muestra el rechazo contra la congresista Ruth Luque no corresponde a un hecho reciente, sino a un incidente ocurrido en enero de 2023 en el distrito cusqueño de Wanchaq. La verificación mediante búsqueda inversa y revisión de reportes periodísticos confirmó que las imágenes fueron sacadas de contexto para generar desinformación. La reprobación hacia la parlamentaria estuvo vinculada a su voto a favor de la vacancia de Pedro Castillo, en medio de un clima de alta tensión política.

