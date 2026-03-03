Menor de 14 años desaparece en Ayacucho y es hallado en Bolivia: familia exige su inmediato retorno

Familiares de un adolescente de 14 años, originario de la región Ayacucho, han solicitado a las autoridades de Perú y Bolivia agilizar su retorno, luego de que desapareciera de su hogar y, días después, fuera localizado en la ciudad de Sucre, en aparente estado de abandono. Este caso ha generado gran preocupación, ya que el joven lleva más de una semana en un centro de acogida temporal.

Según sus familiares, el menor salió de su casa a principios de febrero y desde entonces no se volvió a saber nada de él. Tras más de diez días de intensa búsqueda y la interposición de denuncias ante las autoridades, fueron notificados de su ubicación en el extranjero.

Hallazgo y versiones sobre su traslado

De acuerdo con medios internacionales, la alerta que permitió su localización provino de un pasajero de un bus interprovincial que advirtió el evidente nerviosismo del adolescente, quien viajaba solo y sin la compañía de adultos. Al llegar a la terminal terrestre de Sucre, el testigo alertó a la Policía, que intervino al menor y lo puso bajo protección.

Raúl Limaquispe Borda, tío del desaparecido, informó que, tras su hallazgo, fue trasladado a un centro de acogida mientras se realizan las diligencias pertinentes. Asimismo, señaló que, en una primera versión, su sobrino afirmó haber perdido el conocimiento tras ingerir algo, y que despertó en el municipio de Villa Charcas.

Sin embargo, en una segunda comunicación con la familia, reconoció que conocía a las personas que lo trasladaron, presuntamente debido a problemas económicos. “No sabemos cómo llegó hasta allá, desapareció de su casa y apareció en Bolivia. Queremos que se investigue todo”, declaró su tío, quien no descarta que se podría ser un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

Tras el cruce de información con autoridades peruanas, su tío confirmó que existía una denuncia formal por desaparición, presentada por la madre, y que, actualmente, la Defensoría boliviana y el Consulado de Perú coordinarían los trámites administrativos para su regreso al país.

No obstante, la familia teme que el proceso se retrase. “Mi hermana me dijo que mi sobrino está dentro de un orfanato, queremos saber cuándo lo traerán, porque nos dijeron que ya lo traerían, pero hasta ahora nada”, expresó, reiterando el urgente pedido para que el adolescente regrese cuanto antes a Perú y pueda reunirse con su madre.