Sociedad

Menor de 14 años desaparece en Ayacucho y es hallado en Bolivia: familia exige su inmediato retorno

Tras más de diez días desaparecido, el adolescente fue ubicado fuera del país y permanece desde hace más de una semana en un centro de acogida, mientras su familia espera que se agilicen las gestiones para su retorno.

Familiares de adolescente peruano desaparecido piden agilizar su retorno desde Bolivia
Familiares de adolescente peruano desaparecido piden agilizar su retorno desde Bolivia | Difusión

Familiares de un adolescente de 14 años, originario de la región Ayacucho, han solicitado a las autoridades de Perú y Bolivia agilizar su retorno, luego de que desapareciera de su hogar y, días después, fuera localizado en la ciudad de Sucre, en aparente estado de abandono. Este caso ha generado gran preocupación, ya que el joven lleva más de una semana en un centro de acogida temporal.

Según sus familiares, el menor salió de su casa a principios de febrero y desde entonces no se volvió a saber nada de él. Tras más de diez días de intensa búsqueda y la interposición de denuncias ante las autoridades, fueron notificados de su ubicación en el extranjero.

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

lr.pe

Hallazgo y versiones sobre su traslado

De acuerdo con medios internacionales, la alerta que permitió su localización provino de un pasajero de un bus interprovincial que advirtió el evidente nerviosismo del adolescente, quien viajaba solo y sin la compañía de adultos. Al llegar a la terminal terrestre de Sucre, el testigo alertó a la Policía, que intervino al menor y lo puso bajo protección.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Raúl Limaquispe Borda, tío del desaparecido, informó que, tras su hallazgo, fue trasladado a un centro de acogida mientras se realizan las diligencias pertinentes. Asimismo, señaló que, en una primera versión, su sobrino afirmó haber perdido el conocimiento tras ingerir algo, y que despertó en el municipio de Villa Charcas.

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

lr.pe

Sin embargo, en una segunda comunicación con la familia, reconoció que conocía a las personas que lo trasladaron, presuntamente debido a problemas económicos. “No sabemos cómo llegó hasta allá, desapareció de su casa y apareció en Bolivia. Queremos que se investigue todo”, declaró su tío, quien no descarta que se podría ser un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

Tras el cruce de información con autoridades peruanas, su tío confirmó que existía una denuncia formal por desaparición, presentada por la madre, y que, actualmente, la Defensoría boliviana y el Consulado de Perú coordinarían los trámites administrativos para su regreso al país.

No obstante, la familia teme que el proceso se retrase. “Mi hermana me dijo que mi sobrino está dentro de un orfanato, queremos saber cuándo lo traerán, porque nos dijeron que ya lo traerían, pero hasta ahora nada”, expresó, reiterando el urgente pedido para que el adolescente regrese cuanto antes a Perú y pueda reunirse con su madre.

Investigan a dueña de pollería por muerte de perrita callejera en Ayacucho: habría sido atacada con arma blanca tras buscar alimentos

Investigan a dueña de pollería por muerte de perrita callejera en Ayacucho: habría sido atacada con arma blanca tras buscar alimentos

Ayacucho: restos de 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

Ayacucho: restos de 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

Sociedad

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Embajador de Perú en Israel asegura que están organizando evacuaciones para más de 100 compatriotas en Irán

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

Juicio contra Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza: jueza admite que se incorpore nueva imputación

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

