Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

La Fiscalía Penal de Cusco inició diligencias urgentes por la fuga de gas natural y deflagración en Megantoni ocurrida en el área de labores de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) la mañana del último 1 de marzo. A su vez, se identifica posibles daños ambientales en la zona.

"Las diligencias fiscales buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y del medio ambiente", se lee en el comunicado.

A la fecha, el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, visitó in situ las "circunstancias del hecho, condiciones de la rotura de un ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes".

El regidor municipal de Megantoni, Jhon Luna, alertó que los ciudadanos presentaron síntomas después de la fuga y llamarada de gas como "mareos y ojos enrojecidos".

“Hubo una contaminación ambiental más que todo y los pueblos más afectados son el asentamiento humano Saringabeni, porque es una cuenca de río, en la cabecera del río Saringabeni ha sucedido ese incidente”, precisó.

Sumado a ello resaltó que hubo "contaminación ambiental que ha podido pasar en todo ámbito del lugar y eso es lo que estamos preocupados, la contaminación de los ríos, de los bosques que están ahí, entonces estamos pidiendo inmediata intervención de la empresa”.

Minem declaró estado de emergencia

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que, mediante el Viceministerio de Hidrocarburos, se declaró el estado de emergencia tras los hechos ocurridos en Megantoni hasta el 14 de marzo, con el objetivo de implementar medidas que aseguren la continuidad del abastecimiento energético, dando prioridad al suministro de gas natural.

En el comunicado se precisa que el Gobierno está actuando de forma inmediata, coordinada y responsable, resaltando que su principal objetivo es proteger la seguridad de los habitantes del distrito de Megantoni, resguardar a las comunidades y garantizar el funcionamiento seguro y continuo del suministro de recursos energéticos.