Padre pierde a su hijo de 13 años tras tragedia en el río Rímac y pide ayuda para encontrar a su esposa: “No veo apoyo”

El accidente, ocurrido cerca de la 1:10 p. m., involucró a una miniván que transportaba más de 20 pasajeros, complicando las operaciones de rescate debido al aumento del caudal del río en Huarochirí.

Un padre busca a su esposa tras un accidente en la Carretera Central en el que una miniván cayó al río Rímac tras un choque.
Un padre busca a su esposa tras un accidente en la Carretera Central en el que una miniván cayó al río Rímac tras un choque. | Foto: América TV/difusión

Un padre pidió apoyo para ubicar a su esposa tras un accidente registrado el lunes 2 de marzo en la Carretera Central, a la altura de San Mateo en Huarochirí, donde una miniván terminó en el río Rímac luego de un choque. La familia informó que el menor de 13 años fue hallado y trasladado a la morgue, mientras continúa la búsqueda de la madre y otros reportes de desaparecidos en el área.

De acuerdo con testimonios difundidos por Primera edición de América TV, los familiares afirman que han tenido que movilizarse por cuenta propia para encontrar a sus parientes y gestionar la recuperación de los cuerpos. En ese marco, el padre del niño declaró: “Yo he perdido a mi hijo de solo 13 años. Ya está en la morgue. Solo falta su mamá, (...) ya estoy 3 días y no veo nada de apoyo”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

lr.pe

Accidente en San Mateo: familiares denuncian falta de apoyo y continúan búsqueda en el río Rímac

Kevin Santiago Alvino sostuvo que, hasta el momento, no percibe respaldo de las autoridades regionales o nacionales, ni de la empresa mencionada en su declaración. “Estamos buscando a nuestros familiares por nuestra propia cuenta. Estamos abandonados acá en el pueblo de San Mateo”, señaló, al tiempo que pidió ayuda para realizar los sepelios.

El mismo familiar precisó que perdió a dos personas de su entorno cercano y que una de ellas ya fue ubicada. “A mi sobrino de 13 años y a mi cuñada. A mi sobrino lo encontramos”, indicó, mientras remarcó que su prioridad es encontrar el cuerpo restante para darle sepultura. En otro testimonio, un deudo reportó una situación similar al confirmar dos pérdidas y una búsqueda pendiente: “Nosotros perdimos a dos familiares. Falta encontrar a mi sobrina”.

PUEDES VER: Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

lr.pe

Accidente en la Carretera Central: miniván con más de 20 pasajeros cayó al río tras choque en el Cañón del Infiernillo

El siniestro ocurrió cerca de la 1:10 p. m. en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en el Cañón del Infiernillo, cuando una camioneta colisionó con una miniván Mercedes-Benz que transportaba más de 20 pasajeros en la ruta Huancayo–Lima. Tras el impacto, uno de los vehículos cayó al río Rímac, lo que activó la respuesta de unidades especializadas en rescate.

En el lugar operan equipos de Bomberos y de la Policía de Rescate, mientras las lluvias elevan el caudal y complican el trabajo. Un familiar reconoció el apoyo policial, pero insistió en la necesidad de más recursos técnicos: “Ellos sí nos apoyan, pero con lo que pueden”, y pidió refuerzos “dentro del agua”, además de “drones, helicópteros” para llegar a zonas rocosas que impiden el acceso. Las labores han provocado restricciones de tránsito en la ruta Lima–Huancayo, mientras continúan las diligencias de recuperación y búsqueda.

