La noche del 3 de marzo se reportó un ataque armado contra una combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao–Pachacútec, en Ventanilla. El atentado ocurrió en el túnel de Gambetta, y ocasionó la muerte del joven conductor Kenyo Juan Ventosilla Estrella, de 19 años.

Según los reportes iniciales, la unidad fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta que dispararon en reiteradas ocasiones. Producto de los impactos de bala, otras tres personas también resultaron heridas.

Traslado y fallecimiento

Según pudo conocer La República, tras acceder a la información médica, el chofer fue trasladado a las 8:31 p.m. en una ambulancia del Gore al Centro de Salud Márquez. Posteriormente, fue derivado al área de Shock Trauma, donde su diagnóstico permanecía reservado.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado a sala de operaciones, en el tercer piso del centro de salud, y luego a hospitalización en el cuarto. A pesar del esfuerzos de los especialistas, el joven chofer falleció a causa de las lesiones sufridas, a las 5:40 a.m.

Transportistas bloquean tramo de la av. Néstor Gambetta

El crimen generó indignación entre algunos transportistas del Callao, quienes paralizaron sus funciones y bloquearon parte de la vía Néstor Gambetta en señal de protesta frente a las constantes amenazas y cobros extorsivos en la zona.

Los manifestantes, de las empresas Aries, Minivisa, Acorsa, Marcos, Satélite y Vencasa, cuyas unidades circulan diariamente por esta ruta, denunciaron no sentirse protegidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y advirtieron que, de no adoptarse medidas concretas frente a las extorsiones, podrían sumarse a próximos paros que se puedan realizar en Lima Metropolitana.

"Ellos se plantan así cuando hay así problemas, pero de ahí no nos apoyan en nada", revelaron para RPP.

