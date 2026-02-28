HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Economía

Nueva Carretera Central: Proyecto de Ley propone financiamiento exclusivamente con fondos públicos

La iniciativa presentada ante el Congreso del Perú propone que no se incluya el financiamiento privado y plantea crear un impuesto a las mineras.

El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular presentó un proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular presentó un proyecto de ley. | Composición LR

El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular presentó un proyecto de ley que propone que la Nueva Carretera Central, megaobra destinada a reducir el viaje entre Lima y Junín a tres horas, sea ejecutada exclusivamente con recursos públicos

Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa plantea prohibir expresamente que la obra se desarrolle mediante concesiones, Asociaciones Público-Privadas (APP) o iniciativas privadas que impliquen transferencia de titularidad o explotación económica al sector privado. 

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Retroceso del 20,3% en obra pública marca un 2026 incierto para el sector construcción

lr.pe

Asimismo, establece que la obra sea ejecutada bajo una modalidad estrictamente pública a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). No obstante, contempla apoyo técnico especializado mediante la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y los convenios de gobierno a gobierno (G2G). 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

Esto ocurre luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señalara que el costo estimado del proyecto se elevó a S/30.000 millones, lo que hace inviable su financiamiento con fondos públicos. 

Impuestos para financiar la obra 

Como mecanismo de financiamiento, la propuesta incluye la creación del Impuesto a la Renta Extraordinaria Minera (IREM), un tributo nacional y permanente que sería independiente del Impuesto a la Renta, las regalías mineras u otros gravámenes aplicables al sector. 

PUEDES VER: Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

lr.pe

El objetivo es que las empresas mineras aporten cuando obtengan ganancias extraordinarias derivadas de contextos de altos precios internacionales de los metales. Además, el proyecto plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera cada año el 3% del IGV recaudado en Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco a una cuenta especial del Tesoro Público. Este mecanismo no sustituye el presupuesto anual, sino que lo complementa. 

Nueva Carretera Central incrementó su costo a S/30.000 millones 

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, informó que el costo de la Nueva Carretera Central se elevó a S/30.000 millones, por lo que sostiene este megaproyecto vial no se financiará en su totalidad con fondos públicos, a pesar de que esa era una de las mayores exigencias por parte de los gobernadores de la Macrorregión Centro. 

PUEDES VER: Nueva Carretera Central: Gobierno anuncia inicio de megaproyecto antes de julio con un presupuesto de S/600 millones

lr.pe

Cabe recordar que, en 2021, cuando el proyecto fue anunciado por el Gobierno de Francisco Sagasti, se señaló que iba a costar S/12.000 millones; sin embargo, la inversión llegó S/24.000 millones, más del doble del monto original.

La escalada de precios inició en 2023 con la revisión de requerimientos técnicos y financieros realizada por el MTC, que argumentó la necesidad de una mayor inversión para garantizar la viabilidad, seguridad y funcionalidad del proyecto.

Notas relacionadas
Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

LEER MÁS
Ciudadano japonés fallece tras choque en la Carretera Central mientras viajaba a Lima

Ciudadano japonés fallece tras choque en la Carretera Central mientras viajaba a Lima

LEER MÁS
Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueva Carretera Central: Proyecto de Ley propone financiamiento exclusivamente con fondos públicos

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY por la Liga 1 2026: ¡gol de Jimmy Valoyes!

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Economía

Precio del dólar hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Retroceso del 20,3% en obra pública marca un 2026 incierto para el sector construcción

Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

¿Por qué algunos fondos de pensiones rinden más que otros?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025