Un peligroso ataque armado contra un vehículo de transporte público en el Callao dejó tres personas heridas, incluyendo al chofer, que fue alcanzado por impactos de bala. Según el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió en el túnel de Gambetta, en la jurisdicción de Sarita Colonia.

De acuerdo a lo expuesto oficialmente, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lineal dispararon entre cuatro y cinco veces contra la combi de placa T7A-951, perteneciente a la empresa Acorsa. Producto de este ataque, el conductor resultó perjudicado y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, mientras que dos pasajeras, entre ellas una niña de un año y seis meses, sufrieron lesiones superficiales por esquirlas de vidrio.

Balean combi de la empresa Acorsa en el Callao. Foto: difusión

Ataque con arma de fuego en túnel de Gambetta

Además del chofer, dos personas más resultaron afectadas. Una pasajera, quien es señala como la hermana de la cobradora, y su hija de un año y seis meses presentaron lesiones superficiales causadas por fragmentos de vidrio desprendidos tras los disparos, pero no por impacto directo de bala.

Un testimonio obtenido señala que el ataque se dio de forma rápida y sorpresiva: aprovecharon el tráfico para disparar varias veces contra la unidad.

Recibieron mensajes extorsivos tras ataque

Luego de lo sucedido, se conoció que los choferes de la empresa Acorsa recibieron mensajes de extorsión. "Se los advertí, somos los 'Pirañas', ya le baleamos uno en el túnel, si no se ponen al día, voy a seguir matando choferes", se lee en la misiva enviada a través de WhatsApp. Las autoridades policiales investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque.

Choferes recibieron mensajes extorsivos tras el ataque. Foto: difusión



