Ciudadano japonés fallece tras choque en la Carretera Central mientras viajaba a Lima

El extranjero Matsui Hirokazu perdió la vida tras un siniestro en la vía La Oroya–Jauja, luego de que su motocicleta colisionara con una camioneta.

Investigación en curso tras colisión fatal entre motocicleta y camioneta
Investigación en curso tras colisión fatal entre motocicleta y camioneta | Andina

Un ciudadano japonés de 56 años, Matsui Hirokazu, falleció el 24 de febrero en la mañana tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 8+700 de la Carretera Central, cerca del peaje de Quilla. El impacto fue inmediato y la víctima no sobrevivió al choque con la motocicleta que conducía.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 10:14 a.m., cuando la unidad lineal con placa 6015-BC circulaba por la vía La Oroya–Jauja en dirección a Lima y colisionó frontalmente con la camioneta Toyota Hilux, con placa D7S-760, que era manejada por Priamo Socrates Rondón Guía (53), quien se dirigía hacia Huancayo.

Como resultado del violento impacto, el ciudadano japonés fue proyectado y falleció instantáneamente en el lugar, mientras que ambos vehículos sufrieron daños materiales significativos.

Acciones policiales y judiciales

Efectivos de la División de Protección de Carreteras de La Oroya llegaron al sitio del accidente, acordonaron el área y realizaron las diligencias pertinentes en coordinación con el Ministerio Público. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la necropsia correspondiente.

Las causas exactas del accidente están siendo investigadas por la Policía Nacional del Perú, con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente.

Según los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 24 de febrero de 2026 se han registrado 451 muertes por accidentes de tránsito en el país, lo que subraya la gravedad de este tipo de incidentes.

