HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     
EN VIVO

López Aliaga vs Acuña: La guerra en TikTok rumbo a Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Ciencia

Científicos chinos presentan la impresión 3D más rápida del mundo: tecnología crea objetos en solo 0,6 segundos

La técnica DISH proyecta patrones de luz holográfica desde múltiples ángulos sobre un fluido fotosensible, lo que elimina la construcción por capas y permite formar objetos sólidos en menos de un segundo.

Un equipo de la Universidad de Tsinghua en China ha desarrollado un sistema de impresión 3D que solidifica estructuras en solo 0,6 segundos, un avance histórico en la tecnología. Foto: Pixibay
Un equipo de la Universidad de Tsinghua en China ha desarrollado un sistema de impresión 3D que solidifica estructuras en solo 0,6 segundos, un avance histórico en la tecnología. Foto: Pixibay

La impresión 3D acaba de dar un salto histórico. Un equipo de científicos chinos de la Universidad de Tsinghua desarrolló un sistema capaz de solidificar estructuras tridimensionales en apenas 0,6 segundos. El avance, publicado en la revista científica Nature, ya es considerado por expertos como la impresión más rápida reportada.

El método, denominado síntesis digital incoherente de campos de luz holográfica o técnica DISH, elimina la necesidad de construir pieza por pieza. En lugar de depositar material por capas, proyecta patrones de luz desde múltiples ángulos sobre un fluido fotosensible hasta convertirlo en un objeto sólido en menos de un segundo.

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

Cómo funciona la técnica DISH

La clave está en una proyección holográfica de alta frecuencia. El equipo diseñó un periscopio giratorio que alcanza las 10 rotaciones por segundo y lo integró con un microespejo digital capaz de generar patrones a 17.000 Hz. Esa combinación posibilita sintetizar distribuciones de luz tridimensionales sin rotar la muestra.

A diferencia de otros sistemas de fabricación aditiva, este modelo mantiene el material inmóvil dentro de un recipiente transparente. La exposición lumínica controlada provoca la solidificación instantánea. Según el estudio, la resolución estable alcanza 19 micrómetros, con detalles mínimos de 12 micrómetros y una profundidad de un centímetro.

Los investigadores explican que la optimización iterativa de hologramas mejora la fidelidad frente a métodos tradicionales. También desarrollaron un mecanismo de calibración basado en óptica adaptativa para corregir desalineaciones y aberraciones. “Permite la producción a alta velocidad de objetos milimétricos con gran resolución”, señalan en la publicación científica.

PUEDES VER: Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

lr.pe

De 0,6 segundos a la fabricación en masa automatizada

La rapidez reduce un problema habitual en la impresión 3D volumétrica: el hundimiento de las piezas durante el proceso. Mientras otros enfoques requieren resinas de fuerte viscosidad y tiempos de decenas de segundos, DISH trabaja con materiales de bajo espesor, incluso soluciones acuosas.

La red admite acrilatos en distintos rangos y puede integrarse con un canal fluídico. Esa configuración abre la puerta a producción en masa continua. Con el fluido circulando por un tubo transparente, la plataforma fabrica microestructuras de forma sucesiva y automatizada.

Los ensayos incluyeron marcos tetraédricos, modelos de avión, figuras complejas y tubos helicoidales. Tras la solidificación, la pieza desciende por gravedad y deja espacio libre para la siguiente. El equipo sostiene que esta capacidad podría ampliar el uso industrial en electrónica flexible, microrobots o módulos ópticos compactos.

PUEDES VER: Una familia de científicas australianas descubre la colonia de coral que compite por ser la más grande del mundo

lr.pe

Aplicaciones biomédicas: vasos sanguíneos y liberación de fármacos

Uno de los campos con mayor proyección es la bioimpresión. Los científicos chinos ya utilizaron materiales biocompatibles con la finalidad de crear estructuras ramificadas que imitan vasos sanguíneos. Ese avance es clave en la ingeniería de masas y el cribado farmacéutico.

La configuración estacionaria también posibilita una reproducción in situ sobre tejidos vivos, chips microfluídicos o placas de cultivo. Además, puede ajustar concentraciones durante el proceso de fabricación de miles de portadores con distintas dosis en una sola operación.

El estudio subraya que la combinación de velocidad y precisión podría impulsar nuevas aplicaciones en microsistemas y medicina personalizada.

Notas relacionadas
EE.UU. pide a su personal diplómatico abandonar Israel por "riesgos de seguridad" tras no lograr acuerdos nucleares con Irán

EE.UU. pide a su personal diplómatico abandonar Israel por "riesgos de seguridad" tras no lograr acuerdos nucleares con Irán

LEER MÁS
Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

LEER MÁS
Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

LEER MÁS
Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

LEER MÁS
La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos presentan la impresión 3D más rápida del mundo: tecnología crea objetos en solo 0,6 segundos

[Vía L1 Max] Melgar vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: ¡doblete de Abdiel Ayarza!

Polémica en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

Ciencia

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

Eclipse lunar total de marzo: cuándo se podrá ver la luna de sangre que iluminará los cielos en varios continentes

El núcleo de la Tierra está filtrando oro al manto terrestre y la superficie, según estudio geológico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos Álvarez reconoce relación con Montesinos en los 90: "De ahí a ser fujimorista nada que ver"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Virgilio Acuña lanza dura crítica a su hermano César Acuña: “Es el mayor cómplice de todos los problemas del Perú”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025