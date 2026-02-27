Un equipo de la Universidad de Tsinghua en China ha desarrollado un sistema de impresión 3D que solidifica estructuras en solo 0,6 segundos, un avance histórico en la tecnología. Foto: Pixibay

Un equipo de la Universidad de Tsinghua en China ha desarrollado un sistema de impresión 3D que solidifica estructuras en solo 0,6 segundos, un avance histórico en la tecnología. Foto: Pixibay

La impresión 3D acaba de dar un salto histórico. Un equipo de científicos chinos de la Universidad de Tsinghua desarrolló un sistema capaz de solidificar estructuras tridimensionales en apenas 0,6 segundos. El avance, publicado en la revista científica Nature, ya es considerado por expertos como la impresión más rápida reportada.

El método, denominado síntesis digital incoherente de campos de luz holográfica o técnica DISH, elimina la necesidad de construir pieza por pieza. En lugar de depositar material por capas, proyecta patrones de luz desde múltiples ángulos sobre un fluido fotosensible hasta convertirlo en un objeto sólido en menos de un segundo.

Cómo funciona la técnica DISH

La clave está en una proyección holográfica de alta frecuencia. El equipo diseñó un periscopio giratorio que alcanza las 10 rotaciones por segundo y lo integró con un microespejo digital capaz de generar patrones a 17.000 Hz. Esa combinación posibilita sintetizar distribuciones de luz tridimensionales sin rotar la muestra.

A diferencia de otros sistemas de fabricación aditiva, este modelo mantiene el material inmóvil dentro de un recipiente transparente. La exposición lumínica controlada provoca la solidificación instantánea. Según el estudio, la resolución estable alcanza 19 micrómetros, con detalles mínimos de 12 micrómetros y una profundidad de un centímetro.

Los investigadores explican que la optimización iterativa de hologramas mejora la fidelidad frente a métodos tradicionales. También desarrollaron un mecanismo de calibración basado en óptica adaptativa para corregir desalineaciones y aberraciones. “Permite la producción a alta velocidad de objetos milimétricos con gran resolución”, señalan en la publicación científica.

De 0,6 segundos a la fabricación en masa automatizada

La rapidez reduce un problema habitual en la impresión 3D volumétrica: el hundimiento de las piezas durante el proceso. Mientras otros enfoques requieren resinas de fuerte viscosidad y tiempos de decenas de segundos, DISH trabaja con materiales de bajo espesor, incluso soluciones acuosas.

La red admite acrilatos en distintos rangos y puede integrarse con un canal fluídico. Esa configuración abre la puerta a producción en masa continua. Con el fluido circulando por un tubo transparente, la plataforma fabrica microestructuras de forma sucesiva y automatizada.

Los ensayos incluyeron marcos tetraédricos, modelos de avión, figuras complejas y tubos helicoidales. Tras la solidificación, la pieza desciende por gravedad y deja espacio libre para la siguiente. El equipo sostiene que esta capacidad podría ampliar el uso industrial en electrónica flexible, microrobots o módulos ópticos compactos.

Aplicaciones biomédicas: vasos sanguíneos y liberación de fármacos

Uno de los campos con mayor proyección es la bioimpresión. Los científicos chinos ya utilizaron materiales biocompatibles con la finalidad de crear estructuras ramificadas que imitan vasos sanguíneos. Ese avance es clave en la ingeniería de masas y el cribado farmacéutico.

La configuración estacionaria también posibilita una reproducción in situ sobre tejidos vivos, chips microfluídicos o placas de cultivo. Además, puede ajustar concentraciones durante el proceso de fabricación de miles de portadores con distintas dosis en una sola operación.

El estudio subraya que la combinación de velocidad y precisión podría impulsar nuevas aplicaciones en microsistemas y medicina personalizada.