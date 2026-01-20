HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: ciudadanos destruyen sus viviendas ante incremento del río Ucayali

Producto de las fuertes lluvias y el aumento del caudal del río Ucayali, al menos 65 viviendas fueron destruidas y más de 110 personas quedaron damnificadas en comunidades de Padre Márquez.

Iquitos: Ciudadanos destruyen sus viviendas ante incremento del río Ucayali
Iquitos: Ciudadanos destruyen sus viviendas ante incremento del río Ucayali | Foto: Yazmín Araujo / La República

El incremento del caudal del río Ucayali, provocado por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, viene generando una grave emergencia en la región Loreto. La fuerte erosión de las riberas ha destruido cerca de 65 viviendas y dejado más de 110 personas damnificadas en las comunidades de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay, ubicadas en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali.

Ante el riesgo inminente de colapso del terreno, varias familias de la comunidad de Tiruntán se han visto obligadas a desmontar sus propias casas para rescatar madera, calamina y otros bienes, antes de que la ribera ceda por completo. Según las autoridades locales, la variación del cauce ha debilitado significativamente el suelo y expuesto a decenas de familias a quedarse sin un lugar seguro donde vivir.

Guillermo Padilla, juez de paz del sector, advirtió que la erosión avanza con rapidez y que muchas familias permanecen en situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativas inmediatas de reubicación. Además, refirió que la emergencia se agrava debido a la fragilidad del terreno en las zonas ribereñas, donde el impacto de las lluvias es cada vez más severo.

Aumento del río Ucayali

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Loreto, el río Ucayali registra actualmente un nivel cercano a tres metros por encima de su promedio habitual. El jefe de la entidad en la región, el ingeniero Marco Paredes, explicó que este ambiente aporta aproximadamente el 60 % del caudal total del Amazonas, por lo que su crecimiento no solo afecta a comunidades del distrito de Padre Márquez, sino que ejerce presión sobre toda la cuenca amazónica en Loreto.

Ayuda humanitaria

Frente a esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el Gobierno Regional de Loreto dispuso el envío de 23 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen alimentos, frazadas, materiales de construcción y enseres de cocina para las familias damnificadas.

Pese al apoyo anunciado, los pobladores de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay exigen una reubicación temporal inmediata. Temen que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, más viviendas colapsen y la emergencia se extienda a otras comunidades del distrito de Padre Márquez, en plena temporada de crecida de los ríos amazónicos.

