Dictan prisión preventiva para presuntos integrantes de 'Los Malditos de Iquitos' tras asalto a ingeniero

Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva para dos de los implicados. | Foto: composición LR/PNP

Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva para dos de los implicados. | Foto: composición LR/PNP

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas dictó 12 meses de prisión preventiva para dos de los principales sospechosos, señalados por el asalto a mano armada cometido contra el ingeniero Marco Antonio Pasmiño Shahuano, de 40 años, quien terminó con lesiones tras el ataque.

El hecho ocurrió el pasado jueves 26 de febrero y dejó al profesional gravemente herido luego de recibir un disparo que comprometió su salud. En menos de 24 horas, la Policía logró capturar a tres de los presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Malditos de Iquitos', que estarían implicados directamente en el atraco.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Padre de familia muere tras recibir un disparo al resistirse al robo de su mochila con dinero de su AFP

Nicolay Ayrthon Rojas Rengifo (18), alias "Nicolay", identificado como el presunto autor del disparo, y su primo Noe Gabriel Rojas Rengifo, señalado como conductor de la motocicleta, deberán cumplir un año en el penal de varones de Iquitos. Ambos son considerados piezas clave de la organización.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según las autoridades, la medida busca prevenir cualquier riesgo de fuga y garantizar que los investigados estén presentes en todas las diligencias, dada la aparente peligrosidad de la organización delictiva a la que pertenecerían. Se informó que la víctima permanece hospitalizada con diagnóstico reservado.

PUEDES VER: Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y fue despedida por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

Otros dos implicados en el caso quedan bajo comparecencia restringida

La resolución judicial también incluyó medidas para otros dos presuntos involucrados: Richard Dionisio Purizaga Pinedo (38), alias "Richi", y Samantha Isabel Rengifo Arévalo (23), alias "Sami", quienes quedaron sujetos a comparecencia restringida. Ambos deberán cumplir estrictas reglas de conducta mientras continúa el proceso legal que determinará su grado de responsabilidad en los hechos.