Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio
Más de 1.500 estudiantes de centro educativo en Quistococha están en riesgo por infraestructura deteriorada. Manifestantes exigen presupuesto inmediato a autoridades o de lo contrario no habrá reinicio de labores el 16 de marzo.
Padres de familia de la Institución Educativa N° 60110, bloquearon la carretera Iquitos - Nauta, con una quema de llantas que paralizó el tránsito por varias horas durante la mañana. Los manifestantes indicaron que la medida de lucha responde el abandono estatal de las autoridades regionales ante el riesgo de desplome del centro educativo ubicado en Quistococha, distrito de San Juan Bautista.
La situación de la institución educativa afectaría directamente a más de 1.500 alumnos de los niveles primaria y secundaria. Los padres de familia señalaron que las paredes presentan grietas profundas y que, durante la temporada de lluvias, las aulas se convierten en lagunas.
La indignación de los padres radica en que, a pesar de las constantes solicitudes y protestas realizadas el 2025, hasta ahora no existe un presupuesto asignado para la reconstrucción total. La advertencia de los manifestantes hacia las autoridades locales es definitiva: si es que no se firma un compromiso formal para el inicio de las obras, no habrá inicio de clases este 16 de marzo.
Los padres de familia han asegurado que las puertas del colegio permanecerán cerradas, impidiendo el retorno escolar hasta que se garantice un entorno seguro para sus hijos, quienes estudian en los turnos de mañana y tarde.
No descartan nuevo bloqueo
Los manifestantes enfatizaron que se mantiene en alerta permanente y en asamblea popular, esperando una respuesta inmediata y positiva
De no obtener soluciones concretas en el corto plazo, no descartan retomar el bloqueo de la carretera y las protestas se radicalizarán.