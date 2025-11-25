HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padres se encadenan en colegio por infraestructura colapsada e inundada en Iquitos: menores no asistirán a clases

Exigen el inicio de la obra de reconstrucción, pedido que se viene realizando desde hace 15 años. Advirtieron que, sin una respuesta inmediata del Gore Loreto, iniciarán una huelga de hambre.


La situación se ha agravado en las últimas semanas por la temporada de creciente de los ríos y lluvias intensas. Créditos: Henry Sánchez.
La situación se ha agravado en las últimas semanas por la temporada de creciente de los ríos y lluvias intensas. Créditos: Henry Sánchez.

Padres de familia de la institución educativa N.° 60011 de Quistococha, se encadenaron esta mañana en la puerta principal como medida de protesta ante el deterioro extremo de la infraestructura. El plantel está ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Iquitos - Nauta.

Según informaron los padres de familia, decidieron suspender totalmente las clases hasta que el Gobierno Regional de Loreto confirme la fecha de inicio de la construcción, una obra prometida desde hace varios años, que hasta la fecha no se ha realizado.

lr.pe

La situación se ha agravado en las últimas semanas por la temporada de creciente de los ríos y lluvias intensas en la región Loreto. Producto de ello, el centro educativo que alberga a cerca de 1.500 estudiantes entre primaria y secundaria terminó inundado, afectando aulas y pasadizos.

La situación se ha agravado en las últimas semanas por la temporada de creciente de los ríos y lluvias intensas. Créditos: Henry Sánchez.<br><br>

La situación se ha agravado en las últimas semanas por la temporada de creciente de los ríos y lluvias intensas. Créditos: Henry Sánchez.

Los padres señalaron que, en estas condiciones, el riesgo es doble, debido a que varias aulas quedaron inhabilitadas por el daño estructural y las filtraciones constantes. Ante ello, las autoridades educativas dispusieron la instalación de módulos temporales para garantizar la continuidad de las clases; sin embargo, estos ambientes provisionales también se encuentran deteriorados y han resultado inundados durante las últimas lluvias, lo que ha vuelto aún más crítica la situación de los estudiantes y docentes.

Cansados de solicitar la reconstrucción desde hace 15 años, los padres advirtieron que iniciarán una huelga de hambre si no reciben una respuesta inmediata del Gore Loreto, es decir, fechas exactas para el inicio de la obra. En esa línea, indicaron que no enviarán a sus hijos a clases hasta que se establezca una solución sin ser expuestos.

