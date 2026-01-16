HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Loreto: río Amazonas entra en fase crítica al crecer hasta 20 centímetros por día

El Senamhi advierte inundaciones en zonas bajas del mismo Iquitos, proliferación de enfermedades y riesgos para niños, tras un año en que cinco menores fallecieron en áreas anegadas.

Caudal del río seguirá aumentando durante enero y febrero, según Senamhi. Foto: Cortesía
Caudal del río seguirá aumentando durante enero y febrero, según Senamhi. Foto: Cortesía

El nivel del río Amazonas continúa en un crecimiento sostenido que preocupa a las autoridades y ciudadanos, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. Según informó a La República el jefe del Senamhi Loreto, ingeniero Marco Paredes, el caudal se encuentra actualmente creciendo entre 20 y 25 centímetros por encima de su promedio, cuando lo habitual en esta época del año es entre 5 y 10. “Se ha duplicado y este comportamiento se va a mantener durante lo que queda de enero y todo febrero”, advirtió.

Paredes señaló que la situación hidrológica ya se encuentra en alerta amarilla en los principales puntos de monitoreo, pero la proyección es ascendente. En la provincia de Contamana, el nivel del río pasará mañana a alerta naranja y posteriormente a roja, al igual que en Requena, lo que implica inundación observada.

El ingeniero también explicó que el río Ucayali registra casi tres metros por encima de su promedio normal y aporta cerca del 60 % del caudal del Amazonas, mientras que el Marañón contribuye con el 40 %. Este volumen conjunto está generando el crecimiento continuo del principal afluente amazónico.

Advierten proliferación de zancudos

El especialista detalló que, ante este comportamiento, los primeros efectos visibles serán las erosiones en las riberas y la inundación comprobada en zonas bajas de la ciudad de Iquitos, lo que desencadenará una serie de problemas colaterales. Entre ellos, la proliferación de zancudos transmisores de dengue y malaria, así como un aumento de enfermedades respiratorias. También advirtió que podrían aparecer plagas que afecten cultivos de plátano y yuca, alimentos esenciales para miles de familias en Loreto.

Paredes agregó que las precipitaciones incrementarán su intensidad durante lo que resta de enero y a lo largo de febrero, provocando inundaciones en zonas de depresión dentro de la ciudad de Iquitos. Estos acumulamientos de agua coincidirán con el crecimiento anticipado de los ríos.

Ante este escenario, el jefe del Senamhi Loreto, recomendó a la población coordinar con las autoridades locales para mejorar los sistemas de drenaje a fin de permitir una rápida evacuación de las aguas pluviales. Asimismo, exhortó a las familias a prepararse ante la posibilidad de una inundación anticipada y prever lugares seguros especialmente para niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables.

El año pasado, el diario La República informó sobre al menos cuatro muertes de niños menores de cinco años que cayeron en zonas inundadas durante el periodo de creciente. El incremento actual de lluvias y caudales obliga a las autoridades y ciudadanos a extremar precauciones para evitar nuevas tragedias.

