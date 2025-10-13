Conocido como el río más largo y el más caudaloso del mundo, recorre hasta tres países de Sudamérica

El río Amazonas es reconocido oficialmente como el río más largo del mundo, con una longitud aproximada de 7.062 kilómetros. Foto: Composición LR

Aunque la selva oculta muchos misterios, dentro de ella existe una evidente realidad: la existencia del Amazonas. Este río, que atraviesa varios países de Sudamérica, es conocido por su enorme extensión y el poder de su cauce, que presenta un fenómeno único: la fuerza de su corriente, que obliga a los flujos de agua a avanzar en dirección contraria, desafiando incluso las leyes naturales.

Además de sus características, el río Amazonas es el eje vital de la selva tropical de Sudamérica. Este torrente nace en los Andes peruanos, cruza países como Brasil y Colombia, y desemboca en el Atlántico. Su caudal es tan inmenso que, en la desembocadura, el agua dulce puede llegar a extenderse decenas de kilómetros mar adentro.

El río más largo del mundo

El río Amazonas es reconocido oficialmente como el río más largo del mundo, con una longitud aproximada de 7.062 kilómetros. Además, según datos de Canal 26, su cuenca hidrográfica abarca alrededor de siete millones de kilómetros cuadrados, lo que representa casi el 40 % de Sudamérica. Este sistema fluvial alimenta numerosos afluentes en la Tierra.

Este vasto sistema fluvial alberga una biodiversidad única y es esencial para el equilibrio ecológico de la Tierra. Su caudal es el mayor del mundo, transportando una quinta parte del agua dulce superficial, lo que lo convierte en un componente vital para el medio ambiente global.

Un fenómeno que empuja el río hacia adentro

Dentro de los fenómenos que forman parte de las características del río Amazonas está la pororoca. Este ocurre en la desembocadura, en Brasil, cuando las aguas del océano Atlántico se encuentra con las corrientes fluviales del río. Este encuentro genera una ola que avanza rio arriba, conocida como maremoto o macareo, y que puede recorrer hasta 17 kilómetros en el Amazonas.

Este fenómeno se produce durante las mareas altas, especialmente en las lunas llena y nueva, cuando la atracción gravitacional de la Luna y el sol provoca un aumento en el nivel del mar. La pororoca pude alcanzar alturas de hasta 4 meros y es conocida por su sonido característico, que puede escucharse hasta media hora antes de su llegada.

¿Cuántos países atraviesa el río Amazonas?

El río Amazonas atraviesa un total de nueve países en Sudamérica. Comienza en los Andes peruanos y fluye hacia el este, cruzando Colombia y Brasil, hasta desembocar en el océano Atlántico. Estos tres países son los principales por donde fluye el Amazonas, pero también tiene afluentes en otros países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Francia (Guyana Francesa).