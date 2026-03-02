HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Diógenes', película peruana premiada en el Festival de Málaga, llega a la cartelera nacional el 19 de marzo

La cinta fue rodada íntegramente en quechua en la comunidad ayacuchana de Sarhua. Además, el largometraje ha sido reconocido en destacados festivales de cine de París, México y España.

El largometraje cuenta con varios premios internacionales Foto: Composición LR
El largometraje cuenta con varios premios internacionales Foto: Composición LR | Difusión

La película peruana ‘Diógenes’, escrita y dirigida por Leonardo Barbuy La Torre, se estrenará en la cartelera nacional el jueves 19 de marzo. El filme, uno de los títulos más destacados del cine peruano reciente, ha construido una sólida trayectoria internacional tras ser premiado en el Festival de Málaga 2023.

La cinta obtuvo los galardones a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en la sección Zonazine del Festival de Cine de Málaga. Además, recibió el premio a Mejor Interpretación para la actriz Sabina Supa en el Festival Internacional de Cine de Belo Horizonte y el Prix Focus Sud Du Public en el Festival FILMAR América Latina. En total, ha sido seleccionada en más de 30 festivales y acumula ocho premios internacionales.

PUEDES VER: César Galindo sobre el regreso actoral de Magaly Solier con 'Killapa Wawan': 'Hay que cuidarla, es un ícono nacional'

lr.pe

'Diógenes', una película íntegramente en quechua

El largometraje fue rodado completamente en quechua en la comunidad ayacuchana de Sarhua. La historia sigue a dos hermanos que crecen en aislamiento bajo la tutela de su padre, un pintor de Tablas de Sarhua que intercambia sus obras por alimentos y provisiones.

Tras la muerte inesperada del patriarca, los niños permanecen durante tres días junto a su cuerpo antes de iniciar un viaje que los confrontará con su pasado y con el mundo exterior. El rodaje se realizó durante seis semanas en 2021 y contó con actores naturales de la propia comunidad, luego de un proceso de investigación y vinculación que se extendió por cinco años.

PUEDES VER: Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

lr.pe

Una película inspirada en las tablas de Sarhua

La propuesta estética de ‘Diógenes’ se inspira en las Tablas Pintadas de Sarhua, reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación del Perú en 2018. Estas piezas - tablones de madera pintados que se obsequian tradicionalmente entre compadres al construir una vivienda - narran visualmente la historia familiar, la cosmovisión andina y la vida cotidiana de la comunidad, siguiendo una lectura ascendente.

La película es una coproducción entre Perú (Mosaico), Francia (Dublín Films) y Colombia (La Selva Cine), con financiamiento de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, el programa Ibermedia y fondos internacionales como World Cinema Fund +Europe y Cinéma du Monde. Tras su paso por salas en Francia y Colombia, el filme finalmente se estrenará en cines comerciales e independientes del país. 

