ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

Los canes Panda, Tobi, Luna y Lalo eran cuidados a diario por voluntarias de Patitas de Naranjal, quienes ahora desconocen su paradero tras el traslado realizado por personal de la ATU el sábado 21 de febrero.

ATU retira de manera inesperada a cuatro perros en estación Naranjal del Metropolitano
ATU retira de manera inesperada a cuatro perros en estación Naranjal del Metropolitano | Difusión

El último sábado 21 de febrero, personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de manera inesperada a cuatro perros que permanecían en los alrededores de la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia. Videos grabados por transeúntes muestran que los animales fueron trasladados en jaulas, bajo condiciones que sus cuidadoras califican de inseguras.

Los canes retirados —Panda, Tobi, Luna y Lalo, todos mansos y de edad avanzada— eran atendidos a diario por vecinas de la organización Patitas de Naranjal. No obstante, tras la intervención, no se les informó sobre el destino de los animales, lo que generó preocupación por su seguridad y bienestar.

Animales trasladados sin aviso

Heidi Paiva, fundadora de la asociación de defensa animal Proyecto Libertad, indicó que desconocen la hora exacta de la intervención y el paradero de los perros. “No sabemos en qué condiciones están ni dónde se los han llevado. Lo que queremos es que regresen y que nos permitan darles en adopción de manera segura”, señaló a La República. Además, afirmó que no representan peligro: “Se ve claramente que los animales no son agresivos. El único perrito que mordía ya lo habíamos retirado de la estación”.

Paiva recordó que hace año y medio ofrecieron a la ATU una alternativa sostenible: una campaña de adopción acompañada de un plan educativo con el fin de reducir el abandono. “Les ofrecimos todo un plan para impedir que la gente siga abandonando, pero ellos querían una solución inmediata. Al final nunca nos avisaron nada”, agregó.

Foto de Lalo.

Foto de Lalo.

Foto de Tobi.

Foto de Tobi.

Foto de Luna y Panda.

Foto de Luna y Panda.

Plantón en Naranjal exige regreso y adopción segura

En respuesta, las integrantes de Patitas de Naranjal organizaron un plantón para hoy 22 de febrero, a las 4.00 p. m., en los exteriores de la estación Naranjal. Además, el 23 de febrero a las 7.30 a. m. realizarán un acto simbólico frente a la ATU con el que solicitarán formalmente una reunión y buscarán soluciones conjuntas.

Los animales se encontraban bajo supervisión constante: desparasitados, esterilizados y alimentados a diario por las cuidadoras, quienes también se encargan de mantener limpia la zona. Paiva enfatizó: “Sabemos que no es el lugar ideal, pero sacarlos de allí no soluciona nada. (...) Queremos que acepten nuestra ayuda para darlos en adopción y evitar más abandonos”.

La representante de Proyecto Libertad añadió que la situación evidencia la falta de cultura de adopción y la persistencia del abandono. “Si la gente no dejara a sus animales de esa manera y el Estado promoviera la adopción, esto no pasaría”, concluyó.

La República intentó comunicarse con la ATU para conocer su versión sobre el retiro de los animales, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo ninguna respuesta.

