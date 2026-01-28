HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Sociedad

Metropolitano confirmó nueva ruta hacia este icónico balneario limeño desde febrero de 2026: estas serían las frecuencias de salida y precios

Este servicio del Metropolitano comenzará a operar con buses alimentadores amarillos y funcionará los fines de semana, según la ATU.

Aún no se han definido los horarios y tarifas para esta nueva ruta, pero se estima que el servicio funcionará entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. durante la temporada alta.
Aún no se han definido los horarios y tarifas para esta nueva ruta, pero se estima que el servicio funcionará entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. durante la temporada alta. | Foto: Andina/El Peruano/Composición LR

Con la llegada del verano 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de una nueva ruta del Metropolitano con destino al distrito de Ancón. El servicio ha sido planteado como una alternativa de transporte público orientada a atender el incremento de desplazamientos hacia las playas del norte de Lima durante la temporada alta.

La ampliación del recorrido se realizará mediante buses alimentadores, los cuales permitirán a los usuarios llegar hasta la playa Las Conchitas. Esta medida forma parte de las acciones operativas que la ATU viene desarrollando para ordenar la movilidad en fechas de alta demanda, especialmente los fines de semana.

¿Desde cuándo operará la nueva ruta del Metropolitano hacia Ancón?

Según la información proporcionada por la Autoridad de Transporte Urbano, la nueva ruta del Metropolitano hacia Ancón comenzará a operar desde febrero de 2026. El inicio del servicio está previsto para los primeros días del mes, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes a las playas del distrito.

El recorrido será cubierto por buses alimentadores de color amarillo, los cuales ampliarán su operación habitual para incluir los días sábados y domingos. El destino final del trayecto será la playa Las Conchitas, punto al que se espera facilitar el acceso tanto a vecinos como a visitantes provenientes de distintos sectores de la ciudad.

Desde la ATU se ha precisado que, en una primera etapa, el servicio tendrá carácter estacional y funcionará durante el verano. La posibilidad de que esta ruta se mantenga de manera permanente será evaluada posteriormente, tomando en cuenta el comportamiento de la demanda y las condiciones de operación del sistema.

Horarios y tarifas estimadas del servicio playero del Metropolitano 2026

En relación con los horarios, la entidad aún no ha difundido un cronograma oficial para el nuevo servicio hacia Ancón. No obstante, considerando los antecedentes de otros recorridos playeros del Metropolitano, se estima que la atención podría darse entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, principalmente durante los fines de semana y feriados.

Respecto al costo del pasaje, la ATU no ha confirmado una tarifa específica para este trayecto. Como referencia, los servicios mediante buses alimentadores suelen mantener precios cercanos a S/ 1.50, mientras que otros servicios integrados hacia playas de Lima cuentan con tarifas diferenciadas según el recorrido.

El acceso se realizará mediante la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, manteniéndose las condiciones generales del sistema para el uso del medio pasaje y los transbordos dentro del tiempo establecido.

