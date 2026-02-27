Cerrarán la vía expresa Línea Amarrilla con sentido a Lima esta medianoche por dos horas

Desde la medianoche se cerrarán dos carriles durante dos horas la vía expresa Línea Amarilla. | Lima Expresa

Desde la medianoche se cerrarán dos carriles durante dos horas la vía expresa Línea Amarilla. | Lima Expresa

Los conductores que transitan por la vía expresa Línea Amarilla deberán tomar precauciones, ya que desde la medianoche se realizará el cierre de dos carriles en el túnel con sentido hacia Lima. La restricción tendrá una duración de dos horas y responde a trabajos programados de mantenimiento en esta importante vía, una de las principales conexiones entre el Callao y el centro de la capital.

Durante este periodo, solo un carril permanecerá habilitado para la circulación vehicular, lo que podría generar congestión, especialmente en los accesos al túnel y vías cercanas. Las autoridades recomendaron a los conductores considerar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Vehículos de carga ancha no podrán circular por el túnel

Debido a la reducción del espacio disponible, los vehículos de carga ancha no podrán circular mientras duren los trabajos. Esta medida busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal encargado de las labores. Se exhortó a las empresas de transporte y conductores de vehículos pesados a tomar previsiones y utilizar rutas alternas hasta que se restablezca el tránsito normal en la vía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ante la restricción, se recomienda a los conductores evaluar el uso de otras vías como la avenida Morales Duárez, la avenida Argentina o la Costa Verde, dependiendo de su destino. Asimismo, se sugiere salir con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.