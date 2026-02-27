HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cerrarán la vía expresa Línea Amarrilla con sentido a Lima esta medianoche por dos horas

Los vehículos de carga ancha no podrán circular por el túnel. Conductores y empresas deben utilizar caminos alternativos para evitar incidentes y atrasos.

Desde la medianoche se cerrarán dos carriles durante dos horas la vía expresa Línea Amarilla.
Desde la medianoche se cerrarán dos carriles durante dos horas la vía expresa Línea Amarilla. | Lima Expresa

Los conductores que transitan por la vía expresa Línea Amarilla deberán tomar precauciones, ya que desde la medianoche se realizará el cierre de dos carriles en el túnel con sentido hacia Lima. La restricción tendrá una duración de dos horas y responde a trabajos programados de mantenimiento en esta importante vía, una de las principales conexiones entre el Callao y el centro de la capital.

Durante este periodo, solo un carril permanecerá habilitado para la circulación vehicular, lo que podría generar congestión, especialmente en los accesos al túnel y vías cercanas. Las autoridades recomendaron a los conductores considerar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Línea 2 del Metro ya está al 85% y Ositrán propone conexión con la Línea 1 para acelerar apertura

lr.pe

Vehículos de carga ancha no podrán circular por el túnel

Debido a la reducción del espacio disponible, los vehículos de carga ancha no podrán circular mientras duren los trabajos. Esta medida busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal encargado de las labores. Se exhortó a las empresas de transporte y conductores de vehículos pesados a tomar previsiones y utilizar rutas alternas hasta que se restablezca el tránsito normal en la vía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ante la restricción, se recomienda a los conductores evaluar el uso de otras vías como la avenida Morales Duárez, la avenida Argentina o la Costa Verde, dependiendo de su destino. Asimismo, se sugiere salir con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Reabren accesos a la vía expresa Línea Amarilla tras hallazgo de policía rescatista en el río Rímac

Reabren accesos a la vía expresa Línea Amarilla tras hallazgo de policía rescatista en el río Rímac

LEER MÁS
Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Justicia de Francia investiga a Mohamed Al Fayed, padre del que era novio de Lady Di, por presunta red de abusos durante 37 años

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano

Sociedad

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña: militantes de APP son captados regalando tarros de leche en SMP con el logo del partido

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025