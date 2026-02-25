Conoce las rutas y horarios del Metropolitano tras el concierto de Alejandro Sanz. | Difusión | Composición LR

Conoce las rutas y horarios del Metropolitano tras el concierto de Alejandro Sanz. | Difusión | Composición LR

Con motivo del concierto de Alejandro Sanz que se desarrollará en el Estadio Nacional, el Metropolitano de Lima ampliará su horario de atención este 25 y 26 de febrero y funcionará hasta la medianoche. A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó además que el paradero más cercano al espectáculo es la estación Estadio Nacional, ubicada a pocos pasos del Circuito Mágico del Agua.

Asimismo, la ATU precisó el paradero y la ruta del Corredor Azul —servicio 301—, que circulará cerca de la zona del concierto, entre las avenidas Arequipa y el jirón Saco Oliveros. Este servicio mantendrá su horario habitual. En cuanto al acceso en taxi, los puntos más cercanos estarán en la intersección de las avenidas 28 de Julio y General Salaverry, además del jirón Madre de Dios y la calle José Díaz.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corredor rosado arrancará sin buses nuevos en el Callao

¿A qué hora empieza el concierto de Alejandro Sanz?

La entrada al Estadio Nacional para el concierto de Alejandro Sanz será a las 5:00 p. m., para permitir el ingreso ordenado de los asistentes. Sin embargo, la salida al escenario del cantante español será a las 9:00 p. m., donde cantará canciones como 'Corazón partío', 'Amiga mía' y 'Cuando nadie me ve'.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El horario del Metropolitano tras concierto de Alejandro Sanz. Foto: Composición LR/ X de ATU

Importante saber que la productora Master Live ha dispuesto una serie de normas para reforzar la seguridad durante el espectáculo. Entre las restricciones figura la prohibición de ingresar con cámaras profesionales, filmadoras, drones, mochilas de gran tamaño, así como con alimentos, bebidas o cualquier tipo de envase. Tampoco se permitirá el acceso con punteros láser, pirotecnia, trípodes, palos para selfies, carteles voluminosos ni objetos punzocortantes o armas.

Para el ingreso será indispensable presentar el DNI junto con la entrada, ya sea en formato físico o digital. Una vez dentro del estadio no se podrá salir y volver a entrar, por lo que se recomienda prever con anticipación todo lo necesario. Asimismo, se sugiere acudir en transporte público o taxi para agilizar tanto la llegada como la salida del recinto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.