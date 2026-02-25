HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Amplían horario del Metropolitano por concierto de Alejandro Sanz: rutas y paraderos este 25 y 26 de febrero

Conoce aquí las zonas del recorrido, los paraderos habilitados y los horarios especiales del Metropolitano para facilitar el retorno de los asistentes tras el concierto del cantante español.

Conoce las rutas y horarios del Metropolitano tras el concierto de Alejandro Sanz.
Conoce las rutas y horarios del Metropolitano tras el concierto de Alejandro Sanz. | Difusión | Composición LR

Con motivo del concierto de Alejandro Sanz que se desarrollará en el Estadio Nacional, el Metropolitano de Lima ampliará su horario de atención este 25 y 26 de febrero y funcionará hasta la medianoche. A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó además que el paradero más cercano al espectáculo es la estación Estadio Nacional, ubicada a pocos pasos del Circuito Mágico del Agua.

Asimismo, la ATU precisó el paradero y la ruta del Corredor Azul —servicio 301—, que circulará cerca de la zona del concierto, entre las avenidas Arequipa y el jirón Saco Oliveros. Este servicio mantendrá su horario habitual. En cuanto al acceso en taxi, los puntos más cercanos estarán en la intersección de las avenidas 28 de Julio y General Salaverry, además del jirón Madre de Dios y la calle José Díaz.

¿A qué hora empieza el concierto de Alejandro Sanz?

La entrada al Estadio Nacional para el concierto de Alejandro Sanz será a las 5:00 p. m., para permitir el ingreso ordenado de los asistentes. Sin embargo, la salida al escenario del cantante español será a las 9:00 p. m., donde cantará canciones como 'Corazón partío', 'Amiga mía' y 'Cuando nadie me ve'.

El horario del Metropolitano tras concierto de Alejandro Sanz. Foto: Composición LR/ X de ATU

El horario del Metropolitano tras concierto de Alejandro Sanz. Foto: Composición LR/ X de ATU

Importante saber que la productora Master Live ha dispuesto una serie de normas para reforzar la seguridad durante el espectáculo. Entre las restricciones figura la prohibición de ingresar con cámaras profesionales, filmadoras, drones, mochilas de gran tamaño, así como con alimentos, bebidas o cualquier tipo de envase. Tampoco se permitirá el acceso con punteros láser, pirotecnia, trípodes, palos para selfies, carteles voluminosos ni objetos punzocortantes o armas.

Para el ingreso será indispensable presentar el DNI junto con la entrada, ya sea en formato físico o digital. Una vez dentro del estadio no se podrá salir y volver a entrar, por lo que se recomienda prever con anticipación todo lo necesario. Asimismo, se sugiere acudir en transporte público o taxi para agilizar tanto la llegada como la salida del recinto.

