Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Sociedad

Bus playero del Metropolitano inicia operaciones este 1 de enero: conoce sus horarios

Los usuarios podrán pagar una sola tarifa con la tarjeta del Metropolitano y disfrutar del transporte directo desde los alimentadores del norte o desde el terminal Chimpu Ocllo.

A vísperas de Año Nuevo y con la llegada del verano 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los usuarios del Metropolitano podrán acceder a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, a través de sus buses alimentadores.

El servicio funcionará únicamente los días sábados y domingos durante la temporada de mayor calor. No obstante, de manera excepcional por las festividades de fin de año, también operará el jueves 1 y viernes 2 de enero, para facilitar el traslado de quienes opten por iniciar el año disfrutando del mar.

Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

Horarios y recorrido del Metropolitano a playa Agua Dulce

Los pasajeros que deseen llegar a la playa Agua Dulce podrán hacerlo mediante el servicio especial del Metropolitano, que partirá desde el embarque N.° 16 del terminal Matellini y recorrerá la avenida Huaylas hasta Chorrillos. La atención será de 10:00 a. m. a 6:30 p. m., mientras que el retorno se realizará por la misma ruta, entre las 10:30 a. m. y las 7:00 p. m.

El traslado se realizará bajo el esquema de tarifa integrada, lo que permitirá a los pasajeros viajar desde los alimentadores del norte o desde el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta la playa pagando una sola tarifa de S/3.50. El pago se efectúa con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, y el medio pasaje para estudiantes será de S/1.75.

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Para acceder a este beneficio, cada usuario deberá contar con su propia tarjeta, ya que la tarifa integrada solo se aplica al primer ingreso durante el transbordo entre servicios. El tiempo máximo para realizar este cambio es de dos horas.

Según cifras oficiales, durante la temporada de verano 2025, entre enero y marzo, el servicio especial playero del Metropolitano movilizó a más de 27.000 personas, consolidándose como una alternativa de transporte para el acceso a las playas del sur de Lima.

