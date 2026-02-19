HOYSuscripcion LR Focus

Beca 18: Postulantes marcharán al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

Con la ausencia de la lista de preseleccionados por parte del Pronabec y el anuncio del recorte presupuestal del programa Beca 18, postulantes y padres de familia se unen en la movilización nacional convocada para este viernes 20 de febrero.

Cientos de jóvenes que postularon al examen de Beca 18 se movilizarán este viernes 20 de febrero.
Cientos de jóvenes que postularon al examen de Beca 18 se movilizarán este viernes 20 de febrero.

Cientos de jóvenes que postularon al examen de Beca 18 se movilizarán este viernes 20 de febrero para exigirle al nuevo gobierno de José María Balcázar la asignación de las 20.000 becas prometidas desde el régimen de Dina Boluarte hasta el de José Jerí. Sin embargo, tras idas y venidas, la promesa se redujo a la mitad.  

A la fecha, el Programa Nacional de Becas (Pronabec) no ha publicado la lista de preseleccionados del concurso, lo que afecta directamente a miles de postulantes.  Ante ese escenario, han solicitado sostener una reunión con el nuevo presidente para abordar la problemática con carácter de urgencia y declarar de interés nacional la situación de los postulantes de Beca 18.  

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

“Debe haber voluntad política que no la hubo en el gobierno de Jerí. Sin embargo, esperamos que este nuevo gobierno nos escuche y vamos a hacer todo lo posible, no vamos a parar hasta que tengamos estas reuniones y estas coordinaciones”, señaló a La República, Brayan Melgar, presidente del Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Perú (FRENABEP)

También, señaló a este diario que vienen co-elaborando proyectos de ley en conjunto con diversas bancadas y congresistas, contando además con el apoyo del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, remarcó que es fundamental que el Ejecutivo actúe y emita un decreto de urgencia que permita acelerar el proceso, pues el inicio de clases está próximo y miles de estudiantes podrían perder la oportunidad de continuar sus estudios. 

Movilización en marcha

La marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAS del Perú (COORDINAPAFAS), partirá desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Congreso. Esta surge tras los recortes que el Gobierno ha venido aplicando. Recordemos que el 13 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación anunció que ya no se otorgarían las 20.000 becas 18 prometidas por el propio gobierno de José Jerí en busca del voto de confianza ante el Congreso, sino que serían 10.000 vacantes. 

Sin embargo, lo más preocupante es que a día de hoy, el Ministerio de Educación (Minedu) ha autorizado solo 2.592 subvenciones, menos del 13%, luego de que el Congreso aprobara el año pasado un presupuesto de S/50 millones. Asimismo, han comunicado la implementación de una reingeniería en pleno desarrollo del concurso de Beca 18, lo que implicará una reducción adicional de vacantes

"Les están quitando una oportunidad"

Para los postulantes, el cumplimiento de las 20.000 becas es el pedido más urgente, ya que, aunque el concurso sigue vigente, en la práctica se encuentra paralizado, pues no hay preseleccionados. Esta paralización genera un impacto directo en muchos jóvenes de provincias que viajaron, rindieron sus exámenes y se prepararon con esfuerzo, y que hoy enfrentan cuadros de depresión y ansiedad.

Incluso se han reportado casos en los que algunos han llegado a tener ideas suicidas. “Es difícil expresarlo, pero sería importante que las autoridades pudieran ver de cerca cómo se sienten estos postulantes, a quienes no solo se les está quitando una oportunidad, sino también sus proyectos y sus sueños”, afirmó Melgar. 

Con esta movilización, esperan que el nuevo gobierno los escuche, ya que el próximo mes inician las clases y los 97.000 jóvenes que, desde el comienzo del concurso, proyectaban estudiar con estas becas y acceder a la cobertura universitaria, podrían ver comprometido su ingreso a las carreras que pensaban estudiar.

