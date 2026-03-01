Gabinete debe priorizar acciones para enfrentar las lluvias y la inseguridad

El gabinete de José María Balcázar da sus primeros pasos entre medidas de emergencia por el Fenómeno del Niño y un intento de desprenderse lo más posible de la gestión de José Jerí.

La nueva conformación ministerial inició funciones el martes 24 de febrero tras un giro inesperado en el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que terminó en manos de Denisse Mirelles y no en Hernando de Soto como se había anunciado.

Después de juramentar, mientras De Soto explicaba las circunstancias de la declinación de su elección, la PCM brindó una conferencia de prensa para comunicar cuáles serían sus puntos de atención en la conducción del Estado.

Informaron que priorizarían la seguridad ciudadana enfatizando el trabajo articulado entre el Ejecutivo, PNP, Poder Judicial, Fiscalía y gobiernos locales. Asimismo, Miralles detalló cuáles fueron los acuerdos en su primera sesión del Consejo de Ministros.

Primer día del Gabinete marcado por acciones por lluvias intensas

Esta sesión se realizó el mismo día de la juramentación, es decir, 24 de febrero. La totalidad de las acciones inmediatas estuvieron dirigidas al impacto generado por el Fenómeno del Niño en distintas regiones del país.

Se decidió "declarar el estado de emergencia en varios distritos y provincias de Arequipa, así como en el distrito de Ocucaje (Ica) por los daños ocasionado por las intensas lluvias", manifestó la líder de la PCM. Explicó que esa medida "gatilla" una serie de beneficios para las zonas afectadas.

Aprobó la prorroga del estado de emergencia en distritos y provincias de Moquegua ante peligro inminente por contaminación del agua. La misma medida y por igual razón se dictó en el distrito de Independencia en la provincia de Huaraz (Áncash).

De igual forma, algunos distritos de Amazonas, Ancash, Junín, Lambayeque, Piura. Cajamarca, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Puno y San Martín también fueron declarados en estado de emergencia por lluvias. En total, precisó el ministro de Defensa, Luis Arroyo, son 707 los distritos con esta medida.

Cuando la prensa consultó a la primera ministra sobre acciones para frenar la inseguridad ciudadana, esquivó la pregunto y se dedicó a hablar nuevamente de las medidas por el Fenómeno del Niño resaltando que ese es el problema "urgente y prioritario".

Pese a ello, sí consideró la seguridad ciudadana como un tema de agenda junto a la transparencia que se debe garantizar en las Elecciones 2026.

Sobre acciones relacionadas a las relaciones internacionales entre Perú y otros países, como una reunión con el presidente Trump y el Papa León XIV, Hugo de Zela precisó que la relación con Estados Unidos es "excelente" y son "aliados" en temas diversos. Respecto a ambas reuniones indicó que aún no ha conversado ello con el mandatario.

Segundo día: visita a Arequipa

El 25 de febrero, tal como había anunciado Mirelles, el presidente llegó a la región Arequipa acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros y ministros de Estado. Se trasladaron a la sede del Gobierno Regional de Arequipa, donde se reunieron con el gobernador Rohel Sánchez, el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera y otras autoridades locales, con el fin de articular acciones inmediatas frente a la emergencia.

Balcázar aseguró que no necesita "mucho tiempo para gobernar ni darle un giro a la situación que vive el país" y que su visita era "técnica" y no para realizar declaraciones políticas.

Tercer día: eliminación de la frase "El Perú a toda máquina" y gestión para el Plan Nacional de Seguridad Ciudanana

Luego, el 26 de febrero, el logo y la frase "El Perú a toda máquina", oficializada por el gobierno interino de José Jerí, quedaron sin efecto para las comunicaciones oficiales. Así lo determinó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Denisse Miralles, en una resolución publicada el último jueves en el diario El Peruano.

El documento deroga la normativa aprobada el año pasado (RM N° 366-2025-PCM), la cual exigía a todas las entidades del Estado incluir dicho eslogan en su publicidad institucional y en los mensajes sobre los servicios brindados a la población.

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM argumentó que el cambio responde a las necesidades y prioridades que tendrá el nuevo el gobierno de José María Balcázar. "En los próximos días se instalará un gobierno que definirá su nueva política de gestión, considerando sus líneas prioritarias para el país", indica la resolución ministerial.

A su vez, el jefe de Estado sostuvo una reunión de coordinación con autoridades del Ejecutivo y la Policía Nacional para gestionar acciones para combatir la inseguridad ciudadana. Informaron que la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana "se proyecta a la brevedad posible".

Vale mencionar, que el gobierno de Balcázar, hasta el momento, no ha prorrogado el estado de emergencia en Lima y Callao mantenido por Jerí durante toda su gestión.

Cuarto día

El 27 de febrero, la presidenta del Consejo de Ministros anunció que el Gobierno incorporará, entre el 19 y 20 de marzo, 6 mil nuevos policías en todo el país para reforzar la seguridad. El anuncio se realizó durante la primera quema de droga del año, donde se destruyeron ocho toneladas de estupefacientes.

Tareas pendientes de la PCM y la Presidencia

Impacto del Fenómeno del Niño

El tema prioritario que enfrentar el Ejecutivo y las carteras de Ambiente, Transportes y Vivienda es atender el impacto del Fenómeno del Niño que, lamentablemente, ya ha cobrado vidas en regiones del norte y sur.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) anunció que las zonas costeras del país enfrentarán lluvias intensas y calor inusual. La situación tendrá mayor impacto de marzo a noviembre.

Sobre esto, el politólogo Alejandro Mejía, docente en la Universidad Mayor de San Marcos, comenta que, por las condiciones climáticas que enfrenta el Perú, el fenómeno del El Niño Costero es una situación que siempre ha afectado al país y que de no ser gestionada puede poner en jaque a cualquier mandatario, tal como pasó con Pedro Pablo Kuczynski. Por ello, lo ideal es mantener diálogo constante con las instituciones a cargo.

Nueva Carretera Central

Justamente ello está relacionado con la ejecución de proyectos de gran envergadura que han sido frenados como la Nueva Carretera Central, que unirá Lima y Junín en tres horas. Decenas de gremios y ciudadanos exigen la asignación de presupuesto para el inicio de la construcción.

Balcázar aseguró que se trata de una "línea fundamental" que se tiene que atender y se reunirá con los técnicos, especialmente para buscar opciones para su financiamiento. No descartó acudir a un crédito internacional.

Esta semana transportistas, productores agrarios, comerciantes y organizaciones civiles han realizado paro y bloqueo de la carretera central para exigir que se ponga en agenda la construcción de la nueva vía.

Este tema ya ha generado cuestionamientos a la gestión de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderada por el ratificado ministro Aldo Prieto Barrera; y a la cartera de Economía, liderada en su momento por la ahora primera ministra.

A través de dos mociones de interpelación, presentadas por el Congreso a inicios de febrero, se buscó que ambos funcionarios respondan por la incertidumbre que rodea a la Nueva Carretera Central, un proyecto estratégico valorado en más de S/ 24 mil millones.

La interpelación también incluyó el retraso en las obras del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa, accesos fundamentales para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Se advirtió que el costo del puente pasó de S/ 800 millones a más de S/ 2,000 millones debido a demoras y falta de gestión. Además, manifestaron su preocupación porque el puente se termine pero no tenga conexión con la Costa Verde por falta de presupuesto para el viaducto, dejando el acceso al aeropuerto incompleto.

Finalmente, se pidió a Pietro responder por permitir de forma excepcional que vehículos de hasta 101 toneladas transiten por la actual Carretera Central, a pesar de que hay puentes con riesgo extremo de colapso.

Se trata, entonces, de un tema que la gestión de Transportes arrastra desde el gobierno de Jerí y que podría generar nuevas manifestaciones sociales.

Petroperú y Beca 18

Además, Balcázar y su gabinete, especialmente Economía (a cargo de Arturo López Gonzáles) y Educación (a cargo de Belfurt Castillo Vera), deberán atender la privatización de Petroperú y la "reestructuración" de Beca 18 en pleno concurso.

Moody’s le rebajó la calificación crediticia a la petrolera y alertó que el decreto de urgencia del Gobierno "debilitan la base de activos de la empresa y elevan la incertidumbre sobre su futuro operativo y financiero".

Por otro lado, a la fecha, el Minedu ha autorizado solo 2.592 subvenciones, menos del 13%, luego de que el Congreso aprobara el año pasado un presupuesto de S/50 millones.

Seguridad ciudadana

Además de ello, el ministerio del Interior, liderado por Hugo Begazo Bedoya, deberá definir el lineamiento para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana. El estado de emergencia en Lima y Callao que rigió durante todo el gobierno de José Jerí ya no fue prorrogado en los primeros días de gestión de Balcázar.

"El gran fracaso del gobierno de Jerí es que por muchos días postergó la presentación de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso también evidencia que tanto el Ministerio Interior como la Policía y otras instituciones del Estado no tienen claro el panorama de lo que hay que hacer para enfrentar estos problemas de la extorsión y que siguen avanzando justamente estos días cuando ha habido ausencia de liderazgo", manifiesta Mejía.

Caso de abusos en niñas Awajún

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dirigido por Hary Yzarra Trelles, tiene como pendiente atender las denuncias de abusos sexuales contra niñas de pueblos indígenas Awajúny Wampís.

Líderesas y autoridades denunciaron públicamente que más de 500 casos de abuso y violación sexual contra niñas y niños ocurrieron en escuelas públicas en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, Perú, entre aproximadamente 2010 y 2024.

Según estas denuncias, docentes y otros adultos ligados al sistema escolar habrían cometido estos abusos a estudiantes, muchos de ellos en internados escolares donde vivían las niñas y los niños.

Inicialmente, autoridades del Ministerio de Educación minimizaron y calificaron algunos casos como “práctica cultural”, lo cual causó una fuerte indignación y rechazo nacional e internacional porque se interpretó como una normalización del abuso.

A inicios de febrero, a pesar de que en Condorcanqui se han registrado alrededor de 800 casos de abuso sexual contra menores, el Ministerio Público ha despedido a trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, debido a la falta de presupuesto.

Esta fiscalía, con menos de un año de creación, fue implementada para investigar de manera especializada los delitos contra la libertad sexual en Condorcanqui, ante el incremento de casos. Sin embargo, hoy su desmantelamiento pone en riesgo las investigaciones, que podrían quedar impunes en una provincia con altos índices de violencia sexual.

Elecciones 2026

Finalmente, ante la proximidad de las Elecciones Generales, el especialista enfatizó que el mandatario y su gabinete deben centrarse en garantizar la transparencia del proceso, al tener en cuenta las críticas que ha recibido sobre esto por estar vinculado a un partido que postula a la presidencia.

Consideró que sería ideal que Balcázar se reúna con los máximos líderes de los organismos electorales y emita un pronunciamiento cojunto comprometiéndose a garantizar la legalidad del proceso electoral.