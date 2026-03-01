Congresistas que buscan reelección no cuenta con más de 10 proyectos de ley aprobados en sus gestiones. Foto: Composición/LR

Congresistas que buscan reelección no cuenta con más de 10 proyectos de ley aprobados en sus gestiones. Foto: Composición/LR

Más de un candidato del actual Congreso busca reelegirse para el siguiente periodo legislativo. Con ello, repasar su trabajo legislativo se vuelve una tarea necesaria. Sorpresivamente, varios de los congresistas que buscan 'repetir el plato' están dentro de la lista de parlamentarios con menor número de proyectos legislativos donde aparecen como autores principales publicados. En estos casos, los congresistas mencionados no llegan ni siquiera a los diez proyectos publicados.

A través del portal del Congreso, La República pudo constatar que siete aspirantes a la Cámara de Senadores y tres candidatos a la Cámara de Diputados son parte de esta lista. La gran mayoría concentrados en un partido en particular: Fuerza Popular.

Fuerza Popular lidera la lista de ineficacia legislativa

Y es que el partido fujimorista, pese a mantener una gran mayoría en el actual Parlamento, tiene seis casos destacados dentro de esta lista. El más llamativo es el de la congresista Tania Ramírez, quien en cinco años de legislatura, ha presentado 14 proyectos legislativos; logrando que tan solo cuatro sean publicados. Ramírez ahora busca llegar a la Cámara de Diputados y postula nuevamente con la agrupación fujimorista por Cajamarca.

A través de sus cuatro proyectos, Ramírez creó una universidad: la Universidad Nacional Tecnológica de Fronteras San Ignacio de Loyola de Cajamarca. También declaró de interés nacional la creación del Instituto Nacional del Café, creó el canon del agua en favor de los centros poblados y estableció un orden de prioridad para la comercialización directa del guano de isla, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenido de la agricultura familiar en beneficio del pequeño agricultor.

El congresista Davíd Jimenez sigue la lista naranja: de 41 proyectos presentados, el legislador solo ha logrado la aprobación de cinco. Escenario similar enfrenta su compañera de bancada Jeny López, quien de 24 proyectos logró que siete sean promulgados. Ambos ahora quieren llegar al grupo selecto de senadores que tendrá un control mayor del Congreso.

Auristela Obando, conocida por su periodo a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que viajó a distintos países del extranjero; también se hace presente: 17 proyectos presentados y siete aprobados, Obando es parte de los legisladores con menores iniciativas promulgadas. Ahora la congresista busca ser elegida como diputada por el Callao.

Dos nombres conocidos del fujimorismo completan la lista. Se trata de los veteranos Ernesto Bustamante y Alejandro Aguinaga; el primero, conocido por sus comentarios sobre la vacuna Sinopharm contra el Covid-19 -catalogados por autoridades en materia científica como desinformantes- tiene solo ocho proyectos aprobados; mientras que Aguinaga, quien también fuera ministro de Salud durante la dictadura fujimorista, cuenta con nueve legislaciones promulgadas. Ambos buscan ahora ocupar un puesto en la Cámara de Senadores, Bustamante va por Lima y Aguinaga por Lambayeque.

Otros nombres a observar

Pero fuera del fujimorismo también hay algunos nombres que vale la pena repasar. Quizás el más destacado sea de Perú Libre, hablamos de Abel Reyes Cam. Durante los cinco años que estuvo en el Congreso de la República, el representante del partido del lápiz solo presentó 12 proyectos de su autoría. ¿Cuantos de estos fueron aprobados? Ni uno solo. El congresista es el único legislador que tiene cero proyectos aprobados.

Este diario se comunicó con el congresista Reyes Cam a través de WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta alguna de su parte.

Otro nombre resaltante es el de Gladys Echaíz, congresista de Honor y Democracia y exfiscal de la Nación. Echaíz también tiene un número bastante bajo de iniciativas promulgadas donde aparece como autora principal. De ocho proyectos presentados bajo su autoría, tres han sido los únicos promulgados.

El científico Edward Málaga, quien llegara al Congreso con el Partido Morado y luego transitara por bancadas como Avanza País, completa la lista junto al legislador de Somos Perú, Oscar Zea. Ambos tienen solo seis y ocho proyectos de autoria principal publicados, respectivamente. Málaga postula a la Cámara de Senadores por País para Todos, partido que busca llevar a la presidencia a Carlos Álvarez, mientras que Zea va a la Cámara de Diputados por Loreto.

Otros nombres a tener en cuenta en esta lista son los de Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso y figura del fujimorismo, quien va en la lista de senadores de Fuerza Popular a nivel nacional. Asimismo, Ana Zegarra postula como diputada por Loreto. Ambos cuentan con solo seis y cuatro proyectos, respectivamente, de autoría principal publicados. Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta: ambos candidatos no ingresaron desde el inicio de la legislatura, sino que entraron como accesitarios tras el fallecimiento de miembros de su actual bancada.

"Generar muchos proyectos de ley tampoco es positivo"

En conversación con La República, la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Katherine Zegarra, consideró que estos datos deben analizarse con pinzas, ya que no necesraiamente un mayor número de proyectos legislativos aprobados significa que el congresista esta llevando acabo una buena tarea. Algo lógico, considerando que congresistas que presentan altos números de proyectos de su autoría principal aprobados, como Waldemar Cerrón (Perú Libre) o Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), han sido criticados e, inclusive, vienen siendo investigados por la justicia.

"Los congresistas son máquinas de hacer proyectos de ley. Generar muchos proyectos de ley tampoco es positivo. Un parlamentario no se mide a través de proyectos de ley. Puede dar uno o dos proyectos de ley que sean muy buenos. No necesariamente los problemas se resuelven a través de las leyes", indicó.

Zegarra señaló que existen otras funciones que un congresista puede cumplir y que pueden convertirlo en un legislador eficiente: "La tarea de los congresistas no solo va con presentar proyectos de ley y lograr que sus leyes sean promulgadas. Hay otros congresistas cuyo perfil puede ir de la mano con la representación, buscar hacer oposición al Ejecutivo o hacer constantes visitas inopinadas. Esas son otras acciones que los legisladores pueden llevar a cabo para hacer valer su trabajo".