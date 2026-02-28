Las imágenes refuerzan la hipótesis de que el suboficial implicado intentó ocultar las pruebas relacionadas con la desaparición y muerte de la joven policía. | Composición LR | Francisco Erazo

La suboficial de la Policía Nacional del Perú, Marleni Martha Rucana Silvestre (27), reportada como desaparecida desde el 21 de febrero en el sector Paltay, en Huaraz (Áncash), fue encontrada sin vida en un barranco, luego de que su colega, el suboficial brigadier José Enrique Villafán Arteaga (52), indicara el punto del incidente durante diligencias judiciales.

El general PNP Eduan Díaz, jefe de la Región Policial Áncash, precisó que el caso fue asumido de inmediato por la División de Investigación Criminal (Divincri) y el Departamento de Trata de Personas y Desaparecidos, en coordinación con la División de Extorsiones de Lima, bajo la supervisión del comando institucional.

Últimas imágenes de la suboficial desaparecida

Según refirió, el 21 de febrero, alrededor de las 12.30 p. m., la suboficial fue vista cuando abordaba una camioneta roja perteneciente a Villafán. Dos días después, su madre interpuso la denuncia por desaparición y, más tarde, la amplió por presunto secuestro, lo que permitió la detención preliminar del efectivo.

Las pesquisas permitieron ubicar el vehículo en Lima, el cual fue entregado por el hermano del investigado y sometido a peritajes especializados. Las pruebas con luminol dieron resultado positivo para sangre y se detectó que uno de los asientos habría sido reemplazado. Además, se encontraron productos de limpieza y otros indicios que apuntarían a un presunto intento de encubrimiento.

Cámara revela al implicado retirando elementos clave de un edificio

Otro factor determinante en el caso es el registro de una cámara de seguridad correspondiente a la noche del 21 de febrero. Las imágenes muestran al suboficial investigado cuando desciende de la camioneta roja e ingresa a un edificio. Permanece en el interior aproximadamente 20 minutos y luego sale con una bolsa negra.

De acuerdo con las primeras hipótesis, se presume que en dicha bolsa habrían estado objetos utilizados para mantener retenida a la agente. Este material audiovisual se añade a los peritajes efectuados al vehículo y consolida la línea investigativa sobre una posible planificación y ocultamiento de evidencias.

El general Díaz destacó el trabajo “arduo, profesional y especializado” de las unidades policiales involucradas y manifestó que las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer el móvil del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

