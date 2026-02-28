Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

Milagros Samillán se mostró a favor del cambio de constitución. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Los deudos de víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en la región Puno decidieron ingresar a la política y lanzaron a la Cámara de Diputados a la hermana del médico Marco Antonio Sumillan Sanga, asesinado el 09 de enero del 2023 por la represión ocurrida en Juliaca.

Milagros Samillán, en diálogo con La República, aseguró que los partidos de derecha tácitamente los invitaron a dar este paso ante su pretensión de establecer impunidad para policías y militares.

"Cuando Fernando Rospigliosi impulsó la ley de amnistía nos dimos cuenta de que los principales violadores de Derechos Humanos tenían apoyo en el Parlamento. Al ver que no contábamos con respaldo y, ante el peligro que se instaure impunidad por todas las muertes del 2022 y 20223, decimos ingresar a la política peruana", aseguró la hermana menor del médico Samillán.

Crítica a políticos y oportunismo

Sostuvo que los políticos de derecha e izquierda, en la actual coyuntura, vienen aprovechándose del dolor de sus parientes para hacer política en beneficio personal.

“Al ver que hay aprovechamiento decidimos buscar nuestra propia representación. Cooperación Popular nos convocó y coincidimos en varios aspectos y ahora estamos en carrera electoral. Es el único partido que nos dio espacio para reivindicar a nuestros seres queridos y apostar por un cambio en el Perú”, precisó.

Impulsan nueva constitución

Milagros Samillán, que lideró las movilizaciones por justicia, indicó que el drama que viven varios heridos será el punto de partida para que, desde la Cámara de Diputados, se busque mejorar la atención en salud y educación.

“El Estado no garantiza educación y salud de calidad. La actual Constitución la deja a merced del servicio privado. Cambiar esta realidad supone impulsar un cambio de la Constitución y abrazaremos esta causa porque en el Perú se necesita reestructurar el Estado, cambiando la actual Carta Magna”, aseguró.