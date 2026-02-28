HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Deportes

Conmebol edita el documental conmemorativo de Alianza Lima tras retirarle un título nacional

La omisión del campeonato de 1934 generó indignación entre los seguidores de Alianza Lima, quienes consideran que esta controversia ha marcado la rivalidad con Universitario de Deportes durante décadas.

La Conmebol editó el video del documental conmemorativo del triunfo de Alianza Lima ante Boca Juniors con la finalidad de no reavivar la polémica.
La Conmebol editó el video del documental conmemorativo del triunfo de Alianza Lima ante Boca Juniors con la finalidad de no reavivar la polémica. | Foto: composición LR/Willax/Perú

El reciente documental publicado por la Conmebol ha generado una ola de reacciones en redes sociales tras revivir la histórica clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la pasada edición de la Copa Libertadores, luego de dejar en el camino a Boca Juniors. Sin embargo, más allá del logro deportivo, lo que más llamó la atención en los primeros segundos del video fue la mención a los 25 títulos nacionales del cuadro 'Blanquiazul'. Este detalle no pasó desapercibido en Matute, donde un sector de la hinchada expresó su indignación al considerar que no se tomó en cuenta el polémico campeonato de 1934, motivo de debate durante décadas en el fútbol peruano.

El recuerdo latente de la histórica clasificación de Alianza Lima sobre Boca Juniors

La hazaña que consiguió el cuadro de La Victoria el año pasado, al imponerse por la vía de los penales ante los xeneizes, todavía se mantiene viva en la memoria de los hinchas grones, quienes evocan aquella noche con orgullo y nostalgia. La clasificación frente a Boca Juniors no solo significó un golpe de autoridad en el plano internacional, sino también una reivindicación histórica para los victorianos.

Tal fue la magnitud de la gesta que la propia Conmebol decidió impulsar la creación de un documental en honor a Alianza Lima y resaltar el impacto de aquel a la última instancia previa de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el fervor que despertó en el fútbol sudamericano.

El malestar fue tan evidente que se hizo notar en redes sociales durante varios días, ya que los propios fanáticos íntimos exigieron una rectificación. Por ello, la respuesta no tardó tanto como muchos pensaban.

Quienes volvieron a revisar el documental en las plataformas oficiales se llevaron una sorpresa: la parte final, en la que se mencionaba que Alianza Lima tenía 25 títulos, ya no existe. Es decir, la Conmebol decidió eliminar ese dato del video para no reavivar la controversia.

La indignación de los hinchas 'blanquiazules' por no contar el título de 1934

El hecho se produjo cuando la máxima entidad del fútbol sudamericano, la Conmebol, expuso en el material audiovisual la cifra exacta de títulos nacionales que reconoce a Alianza Lima.

Este detalle no pasó inadvertido, ya que al consignar 25 consagraciones oficiales para los blanquiazules se dejó fuera el discutido campeonato de 1934. Para un sector de la afición, esta omisión implica, en términos históricos, ceder una estrella que sí es contabilizada oficialmente por Universitario de Deportes, lo que reaviva una polémica que ha marcado la rivalidad entre ambos clubes durante décadas.

