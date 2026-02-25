Violento asalto en Cusco: roban más de S/ 3 millones y 60 kilos de oro a empresario minero

Un violento asalto y robo se registró la noche del último martes, aproximadamente a las 9:30 p.m , en la vía de evitamiento, a la altura del asentamiento humano Horacio Zeballos, distrito de San Sebastián, en la ciudad del Cusco. La víctima fue un empresario que, según su manifestación, se dedica a los rubros de farmacia, importación y exportación de medicamentos, además de actividades vinculadas a la minería.

De acuerdo a las declaraciones del jefe de la Región Policial Cusco, el general PNP Virgilio Velásquez, el agraviado había retirado horas antes del BCP la suma de 3 millones 900 mil soles y 720 mil dólares. Asimismo, indicó que transportaba 45 kilos de oro y 15 kilos de oro amalgamado, todo lo cual fue sustraído durante el atraco.

Asalto a mano armada

Según las primeras diligencias, el empresario fue interceptado por delincuentes que se desplazaban en dos camionetas. El asalto habría sido ejecutado por un grupo de entre 10 y 12 personas, presuntamente procedentes de las regiones de Puno, Puerto Maldonado y también de Ica, quienes habrían realizado un seguimiento previo a la víctima.

Tras conocerse el hecho, la Policía activó de inmediato el plan cerco, logrando intervenir a los ocupantes de una camioneta blanca que habría participado en el asalto. El vehículo está registrado a nombre de Wilfredo Humahuanca Zambrano, de 37 años, natural de Puno, quien fue detenido junto a su conviviente, Maricruz Quispe Mamani (27), y una tercera persona identificada como Inés Glenny Quispe Mamani (22).

El general Velásquez detalló que los detenidos se habrían alojado previamente en un hotel de la jurisdicción del Cusco, desde donde habrían planificado el asalto junto a otros integrantes de la banda criminal que ya se encuentran identificados, aunque sus nombres se mantienen en reserva por razones propias de la investigación.

Dos heridos en bus urbano

Durante el atraco se produjeron disparos con armas de fuego, lo que ocasionó que dos personas ajenas al hecho resultaran heridas. Los afectados fueron identificados como Mauro Guamán Curassi, de 42 años, y el menor de 15 años, quienes viajaban a bordo de una bus de servicio urbano y trasladados al Hospital Regional del Cusco, donde permanecen con diagnóstico reservado.

Investigaciones en curso

Finalmente, la Policía informó que ha solicitado al agraviado sustentar la procedencia tanto del dinero como del oro robado, presuntamente vinculados a actividades mineras en Madre de Dios. En paralelo, las investigaciones continúan de oficio por el uso de armas de fuego y las lesiones causadas, manteniéndose hasta el momento tres personas detenidas como presuntos integrantes de esta organización criminal.