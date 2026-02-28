¡Atención! Este domingo 01 de marzo se extiende horario de cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur

MML extenderá el horario de cambio de sentido en la Panamericana Sur | Composición LR | MML

MML extenderá el horario de cambio de sentido en la Panamericana Sur | Composición LR | MML

Como parte del Plan Verano 2026, este domingo 1 de marzo se ampliará el horario del cambio de sentido vial en la Panamericana Sur para facilitar el retorno masivo de vehículos hacia Lima. La disposición regirá desde las 4.00 p. m. del domingo hasta las 12.00 a. m. del lunes 2 de marzo, en el tramo comprendido entre la playa Santa María del Mar y el puente Atocongo.

El contraflujo vehicular invertirá 2 carriles del sentido norte-sur y habilitará 5 carriles para el retorno a Lima y 1 carril de salida hacia el sur. Este último será desviado por la Antigua Panamericana Sur, a la altura del puente vehicular Arica.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Medidas para disminuir el tráfico

La decisión, adoptada por la Municipalidad de Lima y ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), permitirá agilizar el tránsito en el sentido sur-norte y reducir el tiempo de viaje de 1 hora con 30 minutos a solo 45 minutos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La disposición también se aplicará el domingo 5 de abril por el feriado largo de Semana Santa. Los vecinos y conductores que circulan por la Panamericana Sur pueden reportar incidencias a la Central de Emergencias 939561906.

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), inspectores de tránsito, fiscalizadores viales con cinemómetros y personal del Serenazgo de Lima reforzarán el control en 5 paraderos ubicados en los puentes Benavides, Atocongo, Alipio Ponce, Parque Zonal y en el puente del km 40.

En cada punto se segregará 1 carril para facilitar el desplazamiento del transporte público mediante canalizadores y así evitar el servicio informal, resguardando la integridad de conductores, usuarios y peatones.

Fiscalización del transporte de carga pesada

La comuna limeña continuará con la supervisión y control de vehículos de carga pesada mediante cinemómetros y un equipo especializado en registro y conteo, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma establece que dichas unidades deben circular por el carril derecho y el carril contiguo más próximo en la Panamericana Sur, desde la av. El Derby hasta el puente Conchán. Está prohibido el uso del carril izquierdo en ese tramo.

La medida, vigente desde el 21 de febrero, contempla un periodo de marcha blanca de 15 días. Posteriormente, se coordinará con la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Fiscalización y Control y la PNP para iniciar las sanciones correspondientes.

Recuperación de espacios públicos

Como parte de las labores de limpieza y erradicación de botaderos informales en la Panamericana Sur, se han recuperado 3 espacios públicos que funcionaban como puntos de acopio de residuos y desmonte.

Los operarios municipales, con apoyo de camiones y retroexcavadoras, limpiaron el puente Parque Zonal y los accesos a la Panamericana Sur en los km 16 y 33. Luego realizaron trabajos de siembra de áreas verdes y plantación de árboles.

En el paradero Parque Zonal se instalaron 100 m² de césped y se plantaron 2 árboles de meijo. En la salida del grifo Vextrom se colocaron 80 m² de áreas verdes y una gruta en coordinación con los vecinos. Finalmente, en el km 33 se plantaron 8 árboles de meijo y se eliminó el botadero informal de desmonte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.