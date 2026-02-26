HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

La autoridad edil destacó la importancia de coordinar con el Ejecutivo la continuidad de proyectos de inversión pública para la ciudad y fortalecer la proyección nacional e internacional de las fiestas jubilares.

El burgomaestre también le hizo la invitación a participar en la fiesta del Inti Raymi. Foto: Composición LR
El burgomaestre también le hizo la invitación a participar en la fiesta del Inti Raymi. Foto: Composición LR

Desde la explanada del templo inka del Qorikancha, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, anunció que solicitará una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, con el objetivo de abordar temas pendientes de inversión pública en beneficio de la ciudad imperial.

La autoridad edil informó que este pedido de audiencia se realizará de manera conjunta con el gobernador regional, en el marco de una agenda que busca impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo del Cusco, especialmente en infraestructura y reactivación económica.

Invitado al Inti Raymi

Asimismo, el alcalde no descartó extender una invitación formal al mandatario para que participe en las principales actividades de las fiestas jubilares, entre ellas la escenificación del Inti Raymi, considerada la ceremonia cultural más importante del país y uno de los principales atractivos turísticos del Perú.

Las declaraciones fueron brindadas tras el lanzamiento oficial de las Fiestas del Cusco e Inti Raymi 2026, realizado en el histórico recinto del Qorikancha, donde se resaltó la grandeza cultural de la ciudad y se dio inicio a una estrategia de promoción que incluirá presentaciones a nivel regional, nacional e internacional.

Finalmente, Pantoja destacó que las fiestas jubilares no solo revaloran la identidad cultural del Cusco, sino que también representan una oportunidad clave para la reactivación del turismo, la economía local y la generación de empleo, proyectando a la ciudad como un destino cultural de alcance mundial.

