Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

Una mujer de 55 años falleció en Huaraz tras sufrir quemaduras de tercer grado en más del 90 % de su cuerpo, luego de un incidente violento en la vía pública. | Composición LR

Una mujer de 55 años falleció en Huaraz tras sufrir quemaduras de tercer grado en más del 90 % de su cuerpo, luego de un incidente violento en la vía pública. | Composición LR

Una mujer de 55 años falleció en Huaraz (Áncash) luego de sufrir quemaduras de tercer grado en más del 90 % de su cuerpo en plena calle, horas después de haber acudido al Hospital Víctor Ramos Guardia por un cuadro emocional crítico.

El caso es materia de investigación para esclarecer si la atención brindada en el nosocomio antes del hecho fue oportuna y adecuada. La Defensoría del Pueblo informó que la paciente requería evaluación psiquiátrica y solicitó determinar lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según la representante en la región, Pierina Hidalgo, la mujer llegó al área de emergencia “en un estado irritable y llorosa” y, cuando correspondía la interconsulta, ya no se encontraba. “Hemos pedido una investigación exhaustiva, que se pueda determinar cuál fue la atención que recibió, o a qué se debió, en todo caso, la demora de esta atención”, señaló.

Mujer sufrió heridas de gravedad tras ir al sanatorio

Desde el hospital, la directora María Tadeo Manrique sostuvo que sí hubo atención inicial. Precisó que la paciente, identificada con las iniciales Y.M.N.D., ingresó en horas de la mañana y fue evaluada por personal de guardia, activándose los protocolos y solicitándose una interconsulta con la especialidad correspondiente.

Añadió que, mientras se esperaba dicha evaluación, la mujer decidió retirarse voluntariamente, hecho que —indicó— quedó registrado. En ese sentido, remarcó que no existió negativa de atención por parte del establecimiento.

Horas después, testigos reportaron que la mujer sufrió extensas lesiones en el sector Challhua, tras lo cual fue trasladada de emergencia al mismo establecimiento, donde ingresó en estado crítico. El personal médico activó nuevamente los procedimientos y realizó monitoreo permanente de sus funciones vitales.

Fue trasladada a centro de EsSalud y falleció

Debido a la gravedad de las heridas, el establecimiento coordinó con EsSalud su derivación asistida al Hospital II de Huaraz para garantizar continuidad de atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los doctores, el fallecimiento fue confirmado a las 4:28 p.m. en dicho nosocomio.

El primer centro médico reiteró que actuó conforme a los protocolos médicos vigentes y que colaborará con las diligencias para esclarecer la secuencia de los hechos. Por su parte, la Defensoría pidió investigar lo sucedido y exhortó a la ciudadanía y medios a no difundir imágenes del caso por respeto a la víctima y sus familiares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.