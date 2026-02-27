El abogado de Lizeth Marzano, Carlos Grados, denunció encubrimiento a Adrián Villar en el caso tras el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro. | Composición LR

El abogado de Lizeth Marzano, Carlos Grados, denunció encubrimiento a Adrián Villar en el caso tras el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro. | Composición LR

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, aseguró que existirían indicios de obstrucción a la justicia desde las primeras horas posteriores al atropello de la deportista: “Aparentemente lo que se ve hay un tema de un encubrimiento desde un inicio. Los videos muestran netamente todos estos casos”. Ello luego de que se suspendiera la diligencia de reconstrucción de los hechos del 17 de febrero en San Isidro, noche en la cual Adrián Villar no auxilió a la joven campeona tras arrollarla.

El letrado indicó que hoy, 27 de febrero, se tiene en agenda la visualización de videos del restaurante Tanta y la toma de declaraciones de testigos y agentes policiales. Según explicó, uno de los policías citados es el brigadier que realizó verificaciones en la central de monitoreo y que tendría información relevante sobre las imágenes registradas. En total, señaló que existirían alrededor de 30 videos relacionados con el caso, de los cuales hasta el momento solo se han revisado diez.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Grados precisó que también está prevista la declaración de Gino Marzano, hermano de la víctima, quien reveló haber sido llamado por el entorno de Villar tras el crimen. En paralelo, el sospechoso cumplió su primera noche detenido en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria.

Plazos procesales: lo que sigue

El abogado sostuvo que no debería producirse una dilación del proceso pese a que el principal investigado habría quedado sin defensa particular. Recordó que el Estado tiene la obligación de asignar un defensor público en caso de que el imputado no cuente con uno propio, por lo que —afirmó— las diligencias deben continuar con normalidad.

Asimismo, detalló que el plazo de detención preliminar vence el sábado y que, antes de solicitar una eventual prisión preventiva, el fiscal debe evaluar todas las diligencias pendientes. Adelantó que están trabajando con el Ministerio Público para que se evalúe.

Consultado sobre un audio difundido recientemente en el que se escucharía al padre del investigado reconocer la participación de su hijo, el defensor señaló que ese material ''aún no forma parte formal de la investigación''. No obstante, afirmó que solicitarán su incorporación como elemento probatorio.

Añadió que la carga de la prueba recae exclusivamente en la Fiscalía, mientras que la parte agraviada colabora con información para esclarecer los hechos.

Sin nueva fecha

Respecto a la reconstrucción del atropello, Grados confirmó que todavía no existe una reprogramación. Además, afirmó que exigirán la documentación sobre el supuesto viaje a Cajamarca revelado por el general PNP Óscar Arriola.

También sostuvo que la reciente difusión de imágenes del restaurante corresponde a material que recién está siendo incorporado al proceso y que lo difundido previamente en redes o medios son “especulaciones” hasta que se verifique oficialmente. Finalmente, reiteró que, hasta ahora, el único detenido es Adrián Villar y que no tienen información confirmada sobre otras posibles diligencias fuera de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.