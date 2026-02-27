Caso Lizeth Marzano: suspenden reconstrucción de los hechos por aglomeración de personas en la zona

Fiscal del caso y efectivos policiales se retiraron de la zona de San Isidro sin realizar la reconstrucción de los hechos. Foto: Composición LR

La reconstrucción del accidente que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, programada para la noche de este jueves 26 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, fue suspendida y reprogramada sin una fecha definida.

Alrededor de las 00:30 horas del viernes 27 de febrero, la fiscal a cargo de la investigación y los efectivos de la Policía Nacional se retiraron de la zona tras alegar que la aglomeración de personas en el punto del atropello impedía el desarrollo de la diligencia.

Nota en desarrollo...