Caso Lizeth Marzano: suspenden reconstrucción de los hechos por aglomeración de personas en la zona
La diligencia fue cancelada ante la falta de espacio y seguridad por una vigilia en San Isidro. Debido a la aglomeración, Adrián Villar no pudo ser trasladado desde la comisaría y la pericia quedó sin fecha de reprogramación.
- Testigo del atropello contra la campeona Lizeth Marzano denuncia que ambulancia tardó casi 27 minutos en llegar
- Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado
La reconstrucción del accidente que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, programada para la noche de este jueves 26 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, fue suspendida y reprogramada sin una fecha definida.
Alrededor de las 00:30 horas del viernes 27 de febrero, la fiscal a cargo de la investigación y los efectivos de la Policía Nacional se retiraron de la zona tras alegar que la aglomeración de personas en el punto del atropello impedía el desarrollo de la diligencia.
Nota en desarrollo...