Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Deportes

Pablo Guede aclara rumores sobre la ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima: "Que no haya jugado me molesta"

El entrenador abordó la ausencia del volante destacando su relación positiva y el deseo de contar con él en Liga 1. El jugador no ha sumado minutos en partidos oficiales este año.

Pablo Guede habló sobre la ausencia de Pedro Aquino. Foto: Lr/ Modo Fútbol

Alianza Lima se alista para enfrentar a UTC, en Estadio Héroes de San Ramón, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos comparten la cima de la tabla de posciones, ya que registran 10 puntos y se mantienen invictos en el arranque de la Liga 1. Sin embargo, la irregularidad y el once titular de Pablo Guede siguen dejando dudas. Además, la extraña ausencia de Pedro Aquino desata constantes críticas.

Por este motivo, el entrenador argentino rompió su silencio y por segunda vez habló de la 'Roca'. Justamente, en el once titular falta un '5' o un centrocampista con perfil más defensivo para colaborar en la marca. Guede tuvo que improvizar en Copa Libertadores con Jairo Vélez en la zona de volantes de contención.

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la ausencia de Pedro Aquino?

El DT argentino despejó los rumores sobre la enigmática ausencia del flamante fichaje aliancista. “Me hubiera gustado tenerlo bien, te lo digo sinceramente. Pedro me hizo pasar momentos difíciles cuando estaba en México. Hay circunstancias que obligan a manejar la situación. Entiendo a Pedro y tengo una relación excelente con él, me parece una persona íntegra. Tenerlo en el día a día y que no haya jugado me molesta”, comentó un incómodo Pablo Guede en 'Modo Fútbol'.

“Es fácil preguntar si quiero o no a Pedro Aquino. Primero, tengo una relación excelente con él. Segundo, lo admiro como futbolista porque lo enfrenté en México. ¿Hizo la pretemporada? No la terminó porque la rodilla se le inflamó. Ante eso, necesita recuperación. Recuerdo que en mi primer partido lo puse de titular", declaró el técnico argentino.

lr.pe

Pedro Aquino no suma minutos con Alianza Lima en el 2026

Pedro Aquino arribó a Alianza Lima a mediados del 2025 con la intención que reemplazar al polifuncional Erick Noriega. Esta temporada se esperaba que pueda mostrar el nivel que lo llevó a brillar en la selección peruana y la Liga MX; sin embargo, solo contó con algunos minutos en partidos amistosos (Independiente de Avellaneda e Inter Miami). En lo que va del año, Pablo Guede no lo utilizó en partidos oficiales de la fase previa de la Copa Libertadores ni en el arranque del Torneo Apertura de la Liga 1.

