HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Hombre rompe en llanto al ver su vivienda destruida por huaico en Arequipa: “Todo está enterrado”

Don Lino Roque Ancalla no soportó presenciar su vivienda sepultada por el barro y los escombros. Incluso, su hija terminó en un hospital tras resultar herida en una pierna.

El hombre no soportó que su vivienda este destruida por un huaico en Cayma (Arequipa).
El hombre no soportó que su vivienda este destruida por un huaico en Cayma (Arequipa). | Foto: composición LR/ TikTok

Las lluvias intensas que afectan a varias regiones del país vienen dejando escenas de dolor y pérdidas materiales. En Arequipa, uno de los casos más impactantes ocurrió en el distrito de Cayma, donde un huaico arrasó con viviendas y obligó a familias enteras a abandonar sus hogares sin posibilidad de rescatar sus pertenencias.

Don Lino Roque Ancalla observó su casa cubierta por lodo y piedras tras el paso del deslizamiento. La vivienda, levantada con años de trabajo, quedó severamente dañada luego de que una avalancha de barro derribara muros y arrastrara objetos personales en la asociación Los Milagros, zona C, del distrito arequipeño.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

lr.pe

Familias afectadas permanecen en carpas tras paso de huaico

“No tengo nada, ni herramientas. Todo está enterrado”, expresó entre lágrimas el vecino afectado al medio Yaraví. Tras recuperar el aliento, mostró el cuarto de sus hijos, donde la cama, ropero y la ropa permanecían atrapados en el barro, sin posibilidad de ser recuperados.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El hombre también contó que su hija sufrió una lesión en la pierna y tuvo que ser trasladada a un hospital, luego de cortarse el pie al caminar descalza entre los escombros. Mientras tanto, la familia permanece en carpas, a la espera de limpiar el terreno y rescatar lo que aún pueda quedar bajo los restos del huaico.

PUEDES VER: Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

lr.pe

Tras el desastre, varias familias de la zona se quedaron sin agua ni alimentos. Durante la noche, pernoctaron en la vía pública dentro de carpas entregadas por las autoridades locales, mientras maquinaria pesada realizaba labores para despejar accesos y permitir el ingreso de ayuda.

Senamhi e Indeci advierten continuidad de lluvias y piden prevención

Las precipitaciones recientes no solo afectaron a Arequipa, sino también a otras regiones del país. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias continuaron hasta este 26 de febrero en 24 regiones, tanto de la costa como de la sierra y la selva.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención, mantenerse informado por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y regionales. La entidad precisó que el monitoreo permanece activo y que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene coordinación con gobiernos regionales y municipales.

Notas relacionadas
Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicolás Maduro enfrenta riesgo de perder su defensa legal por el bloqueo de licencia ordenado por Estados Unidos

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

Sociedad

Incendio en almacén frente al Hospital Guillermo Almenara: local no tendría licencia y deja una familia damnificada

PNP desmiente que Adrián Villar haya ido a clínica a realizarse examen: ''Nunca ha pasado dosaje etílico''

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Link local de votación Elecciones Generales Perú 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

Elecciones 2026: verifica AQUÍ tu local de votación, LINK OFICIAL y si eres miembro de mesa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025