Hombre rompe en llanto al ver su vivienda destruida por huaico en Arequipa: “Todo está enterrado”

Las lluvias intensas que afectan a varias regiones del país vienen dejando escenas de dolor y pérdidas materiales. En Arequipa, uno de los casos más impactantes ocurrió en el distrito de Cayma, donde un huaico arrasó con viviendas y obligó a familias enteras a abandonar sus hogares sin posibilidad de rescatar sus pertenencias.

Don Lino Roque Ancalla observó su casa cubierta por lodo y piedras tras el paso del deslizamiento. La vivienda, levantada con años de trabajo, quedó severamente dañada luego de que una avalancha de barro derribara muros y arrastrara objetos personales en la asociación Los Milagros, zona C, del distrito arequipeño.

Familias afectadas permanecen en carpas tras paso de huaico

“No tengo nada, ni herramientas. Todo está enterrado”, expresó entre lágrimas el vecino afectado al medio Yaraví. Tras recuperar el aliento, mostró el cuarto de sus hijos, donde la cama, ropero y la ropa permanecían atrapados en el barro, sin posibilidad de ser recuperados.

El hombre también contó que su hija sufrió una lesión en la pierna y tuvo que ser trasladada a un hospital, luego de cortarse el pie al caminar descalza entre los escombros. Mientras tanto, la familia permanece en carpas, a la espera de limpiar el terreno y rescatar lo que aún pueda quedar bajo los restos del huaico.

Tras el desastre, varias familias de la zona se quedaron sin agua ni alimentos. Durante la noche, pernoctaron en la vía pública dentro de carpas entregadas por las autoridades locales, mientras maquinaria pesada realizaba labores para despejar accesos y permitir el ingreso de ayuda.

Senamhi e Indeci advierten continuidad de lluvias y piden prevención

Las precipitaciones recientes no solo afectaron a Arequipa, sino también a otras regiones del país. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias continuaron hasta este 26 de febrero en 24 regiones, tanto de la costa como de la sierra y la selva.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención, mantenerse informado por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y regionales. La entidad precisó que el monitoreo permanece activo y que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene coordinación con gobiernos regionales y municipales.