Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

PNP desmiente que Adrián Villar haya ido a clínica a realizarse examen: ''Nunca ha pasado dosaje etílico''

Se confirmó que el joven que arrolló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano nunca acudió a un centro de salud ni con las autoridades horas después de los hechos.

Adrián Villar fue detenido tras el fatal atropello de Lizeth Marzano en San Isidro, investigado por homicidio culposo y fuga. Su defensa alega que estaba en "estado de shock".
Adrián Villar fue detenido tras el fatal atropello de Lizeth Marzano en San Isidro, investigado por homicidio culposo y fuga. Su defensa alega que estaba en "estado de shock". | composición LR

Tras la detención de Adrián Villar en la madrugada de este jueves 26 de febrero, la Policía se pronunció sobre la versión preliminar presentada por su defensa, la cual sostuvo que el joven se encontraba en “estado de shock” y que acudió a una clínica luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano Noguera.

Actualmente, a Villar se le investiga por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. El general PNP, Óscar Arriola, aseguró que el hombre de 21 años "nunca estuvo en una clínica" ni "ha pasado dosaje etílico" tras ello. "El único lugar para pasar la prueba es en la Policía Nacional de Perú, y cuando un ciudadano se niega a pasarlo se reputa, o sea se presume que es positivo el resultado, además de otro delito de violencia", añadió.

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El funcionario policial añadió que la captura se concretó por la “insistencia de la PNP”, ya que en tres oportunidades — el 20, 22 y 24 de febrero— se solicitó la detención al Ministerio Público, el cual, según indicó el alto mando, solo habría requerido el impedimento de salida del país.

En cuanto a los oficiales involucrados que permanecieron en los exteriores de la vivienda de la exenamorada del joven, Arriola señaló que la institución realiza una investigación interna, aunque evitó brindar mayores declaraciones.

Como se sabe, existen más implicados en el crimen, entre ellos la periodista Marisel Linares, quien ayer miércoles 25 fue incluida por la Fiscalía en sus pesquisas por presunto encubrimiento.

Restaurante se pronunció

El local de Tanta de San Isidro fue el lugar donde Villar y su enamorada estuvieron antes de los hechos. Al conocerse ello, el comercio dio las condolencias a los deudos. En el pronunciamiento en sus redes sociales se lee: ''Desde el primer momento hemos estado y seguimos estando a total disposición para brindar toda información que pueda ser requerida en el marco de la investigación".

"Hasta la fecha no hemos sido contactados por las autoridades, pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas. Reiteramos nuestra solidaridad con los seres queridos de Lizeth, y reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos", finalizaron.

Tanta emitió su comunicado tras días de silencio. Foto: Instagram.

Mesero niega consumo de alcohol

Por su parte, el mesero que atendió al grupo esa noche también fue consultado por el medio ATV. “Yo los atendí”, dijo el mozo identificado como Ismael Sotero. Indicó que atendió a cuatro personas que permanecieron aproximadamente dos horas allí. La cuenta, según la boleta, fue solicitada a las 10:10 p.m.

Al ser cuestionado directamente sobre si habían consumido bebidas alcohólicas, el mesero respondió de manera breve: "No puedo hablar". No obstante, tras insistir en obtener esa información, aclaró: "No tomaron. No consumieron nada". Reiteró que no podía dar más detalles.

