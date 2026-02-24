HOYSuscripcion LR Focus

🚨EN VIVO | JOSÉ MARÍA BALCÁZAR toma JURAMENTO a su nuevo Gabinete | #las10deldía

Entretenimiento

Alejandro Sanz en Lima 2026: setlist, horarios, rutas de ingreso al Estadio Nacional y más del concierto este 25 y 26 de febrero

El cantante español Alejandro Sanz regresa a Lima con dos conciertos históricos en el Estadio Nacional. Las entradas ya están agotadas y los horarios, así como los accesos, han sido confirmados.

Alejandro Sanz vuelve a Perú con su gira '¿Y ahora qué?'.
Alejandro Sanz vuelve a Perú con su gira '¿Y ahora qué?'. | Foto: composición LR/AFP/Freepik

Alejandro Sanz vuelve a Lima y el Estadio Nacional se prepara para recibirlo con dos conciertos que prometen ser históricos. El cantautor, ícono de la música en español, llega con un espectáculo que combina sus himnos de siempre con nuevas composiciones de su álbum '¿Y ahora qué?', en medio de una gira homónima a gran escala que ya ha conquistado a sus seguidores de otros países.

Las fechas del miércoles 25 y jueves 26 de febrero marcan el regreso del intérprete de 'Corazón partío', quien fue captado junto a la actriz Stephanie Cayo, a la capital peruana. Con entradas agotadas y miles de fanáticos listos para cantar a coro, se han revelado detalles clave sobre el setlist, los horarios, las rutas de ingreso y las recomendaciones de seguridad para disfrutar plenamente del evento.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: esta es la diferencia de edad entre ambos

lr.pe

El setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026

El setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026 incluye canciones que han marcado generaciones. Entre ellas destacan 'Corazón partío', 'Amiga mía', 'Cuando nadie me ve' y 'No es lo mismo', piezas que se han convertido en clásicos de su carrera. A estos temas se suman composiciones recientes de su álbum que da nombre al tour, '¿Y ahora qué?', como 'Bésame', que muestran la evolución artística del cantante.

  • 'Desde cuándo'
  • 'Capitán Tapón'
  • 'La música no se toca'
  • 'Por bandera'
  • 'Bésame'
  • 'A la primera persona'
  • 'Mi soledad y yo'
  • 'El vino de tu boca'
  • 'Try to Save Your Song'
  • 'Quisiera ser'
  • 'Hoy no me siento bien'
  • 'Regálame la silla donde te esperé'
  • 'Amiga mía'
  • 'Deja que te bese'
  • 'Cuando nadie me ve'
  • 'El alma al aire'
  • 'Mi marciana'
  • 'Aquello que me diste'
  • 'Yo te traigo… 20 años'
  • 'No es lo mismo'
  • 'Y, ¿si fuera ella?'
  • '¿Lo ves?'
  • 'Las guapas'
  • 'Corazón partío'.

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo para sus conciertos en el Estadio Nacional

lr.pe

Horarios del concierto de Alejandro Sanz en Perú

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 5.00 p. m., para permitir el ingreso ordenado de los asistentes a los conciertos de Alejandro Sanz en Lima. El inicio del espectáculo está programado para las 9.00 p. m., con un montaje que incluye pantallas gigantes y un sistema de sonido de nivel internacional.

La organización recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar sin contratiempos. El cronograma ha sido diseñado para garantizar comodidad y seguridad, con un margen suficiente entre la apertura y el inicio del show.

Rutas de ingreso al Estadio Nacional

El acceso al Estadio Nacional para los conciertos de Alejandro Sanz en Lima estará dividido por zonas para facilitar la movilidad. Se recomienda ubicar la puerta asignada para evitar contratiempos en el ingreso.

  • Platinum Central: puertas 27 y 34
  • Platinum Lateral Impar: puerta 27
  • Platinum Lateral Par: puerta 34
  • VIP: puerta 18
  • Preferencial: puerta 9
  • Occidente 1: Baja (puerta 1), Intermedia (puerta 2), Alta (puerta 3)
  • Palcos: puerta 5
  • Occidente 2: Baja (puerta 8), Intermedia (puerta 7), Alta (puerta 6)
  • Oriente 1: Baja (puerta 24), Intermedia (puerta 26), Alta (puerta 25)
  • Oriente 2: Baja (puerta 21), Intermedia (puerta 19), Alta (puerta 20)
  • Tribuna Norte: puertas 12, 14 y 16.
Accesos para el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026. Foto: Master Live

Accesos para el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026. Foto: Master Live

¡Alejandro Sanz ya está en Perú! Cantante español desata euforia en Lima previo a sus conciertos en el Estadio Nacional

lr.pe

Concierto de Alejandro Sanz en Lima: recomendaciones y objetos prohibidos

La productora Master Live ha establecido medidas estrictas para garantizar un espectáculo seguro. No se permitirá el ingreso con cámaras profesionales, filmadoras, drones, mochilas grandes, alimentos, bebidas ni envases de ningún tipo. También están prohibidos punteros láser, pirotecnia, selfie sticks, trípodes, carteles de gran tamaño, armas o elementos punzocortantes.

Además, es obligatorio portar el DNI junto con la entrada, ya sea impresa o digital. No habrá reingreso al estadio, por lo que es importante prever todo antes de ingresar. Además, se aconseja utilizar transporte público o taxi para facilitar la llegada y salida del recinto.

