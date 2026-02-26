HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
Sociedad

Alerta roja por activación de quebradas en ocho regiones del Perú: esta es la lista de localidades en riesgo

El boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Indeci, que entró en vigor del 25 al 26 de febrero de 2026, alerta sobre flujos de agua y detritos en quebradas.

INDECI insta a seguir recomendaciones de seguridad y a evitar zonas de riesgo ante la potencial afectación por huaicos.
INDECI insta a seguir recomendaciones de seguridad y a evitar zonas de riesgo ante la potencial afectación por huaicos. | Foto: Andina

El COEN–INDECI emitió el Boletín N.° 055-2026 por la posible activación de quebradas (huaicos) asociada a lluvias pronosticadas para las siguientes 24 horas. El aviso, difundido el 25 de febrero de 2026 en Chorrillos, advierte sobre flujos de agua y detritos en quebradas o cuencas pequeñas, considerando la lluvia acumulada de los últimos siete días y la susceptibilidad a movimientos en masa.

Según el aviso de corto plazo del COEN–INDECI, el escenario de riesgo se asocia a las precipitaciones previstas para las próximas 24 horas y a condiciones previas del terreno. El boletín, vigente del 25/02/2026 (13:00) al 26/02/2026 (13:00), advierte que la activación de quebradas puede generar huaicos y arrastre de material, especialmente en sectores con antecedentes de acumulación de lluvia y alta vulnerabilidad a deslizamientos, por lo que se pide mantener vigilancia y seguir recomendaciones de seguridad.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

Activación de quebradas: las 8 regiones en alerta roja y provincias con posible afectación, según INDECI

El boletín incluye departamentos con provincias expuestas. En esta nota, se priorizan ocho regiones consignadas en el cuadro del aviso:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Amazonas: Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza.
  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.
  • Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay.
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, Lucanas, Víctor Fajardo.
  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
  • Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi.
  • Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Yarowilca.

PUEDES VER: Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

lr.pe

Recomendaciones ante huaicos: señales de peligro y acciones de prevención para la población

INDECI pide a la población estar atentos a señales naturales que pueden anticipar un huaico. Entre las principales se incluyen: agua más turbia, subida repentina del caudal y ruidos intensos similares al paso de muchos vehículos pesados.

En caso de emergencia, las recomendaciones se enfocan en evitar zonas de riesgo y priorizar la vida. INDECI indicó:

  • No cruzar cauces de quebradas ni áreas de impacto.
  • No detenerse a grabar o tomar fotos.
  • Si el flujo está cerca y no hay tiempo de evacuar, aplicar evacuación vertical (subir a techos o pisos superiores).
  • No ubicarse en medio o cerca de zonas de derrumbe o deslizamiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Indeci alerta sobre 378 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por precipitaciones: ¿qué regiones serían las más afectadas?

Indeci alerta sobre 378 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por precipitaciones: ¿qué regiones serían las más afectadas?

LEER MÁS
Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

LEER MÁS
Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

Presidente de 2 de Mayo revela que le gustaría fichar a Luis Advíncula y sueña con enfrentarse a Universitario: "En fase de grupos"

Sociedad

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025