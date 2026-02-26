INDECI insta a seguir recomendaciones de seguridad y a evitar zonas de riesgo ante la potencial afectación por huaicos. | Foto: Andina

El COEN–INDECI emitió el Boletín N.° 055-2026 por la posible activación de quebradas (huaicos) asociada a lluvias pronosticadas para las siguientes 24 horas. El aviso, difundido el 25 de febrero de 2026 en Chorrillos, advierte sobre flujos de agua y detritos en quebradas o cuencas pequeñas, considerando la lluvia acumulada de los últimos siete días y la susceptibilidad a movimientos en masa.

Según el aviso de corto plazo del COEN–INDECI, el escenario de riesgo se asocia a las precipitaciones previstas para las próximas 24 horas y a condiciones previas del terreno. El boletín, vigente del 25/02/2026 (13:00) al 26/02/2026 (13:00), advierte que la activación de quebradas puede generar huaicos y arrastre de material, especialmente en sectores con antecedentes de acumulación de lluvia y alta vulnerabilidad a deslizamientos, por lo que se pide mantener vigilancia y seguir recomendaciones de seguridad.

Activación de quebradas: las 8 regiones en alerta roja y provincias con posible afectación, según INDECI

El boletín incluye departamentos con provincias expuestas. En esta nota, se priorizan ocho regiones consignadas en el cuadro del aviso:

Amazonas: Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza.

Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza. Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay. Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay.

Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay. Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, Lucanas, Víctor Fajardo.

Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, Lucanas, Víctor Fajardo. Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

Cajabamba, Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz. Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi.

Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi. Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.

Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja. Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Yarowilca.

Recomendaciones ante huaicos: señales de peligro y acciones de prevención para la población

INDECI pide a la población estar atentos a señales naturales que pueden anticipar un huaico. Entre las principales se incluyen: agua más turbia, subida repentina del caudal y ruidos intensos similares al paso de muchos vehículos pesados.

En caso de emergencia, las recomendaciones se enfocan en evitar zonas de riesgo y priorizar la vida. INDECI indicó:

No cruzar cauces de quebradas ni áreas de impacto.

No detenerse a grabar o tomar fotos.

Si el flujo está cerca y no hay tiempo de evacuar, aplicar evacuación vertical (subir a techos o pisos superiores).

No ubicarse en medio o cerca de zonas de derrumbe o deslizamiento.

