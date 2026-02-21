Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

El ENFEN pronostica que el Fenómeno del Niño se desarrollaría con mayor intensidad desde marzo hasta noviembre de este 2026. | Foto: Almendra Ruesta.

El ENFEN pronostica que el Fenómeno del Niño se desarrollaría con mayor intensidad desde marzo hasta noviembre de este 2026. | Foto: Almendra Ruesta.

Las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país han dejado alrededor de 46 personas fallecidas en lo que va del año y al menos 16 distritos afectados, con inundaciones, colapso de muros de contención, viviendas y vías dañadas, además de la suspensión temporal de actividades en el Terminal Terrestre.

La situación mantiene en emergencia a 519 distritos a nivel nacional, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El jefe de la entidad, general Luis Arroyo, precisó a inicios de febrero que sugirió al Ejecutivo incluir a 179 distritos adicionales, lo que elevaría la cifra a 698 jurisdicciones, equivalente al 37 % del territorio nacional, para agilizar la asignación de recursos y la atención de emergencias.

De acuerdo con el balance oficial, 13 de las víctimas fallecieron por descargas eléctricas durante tormentas, mientras que el resto pereció a causa de huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa generados por precipitaciones intensas. Dos de los últimos casos se registraron en el norte del país, donde las lluvias se han intensificado en los últimos días. El martes 17 de febrero, Ulises Morales Márquez (54) murió ahogado en la quebrada Sol Sol, en Chulucanas, Piura, cuando se desplazaba con un amigo en una moto lineal. El vehículo fue recuperado el mismo día, pero el cuerpo fue hallado días después, a varios kilómetros de distancia.

En el sector La Puntilla, Isidoro Juan Barahona Díaz (68) perdió la vida cuando se desplazaba en su vehículo debido a la crecida del río Juana Ríos, en Chongoyape, Lambayeque, mientras en el sur, Arequipa reportó un incidente similar: Isidora Molina Ancasi (85) sucumbió tras ser arrastrada por el caudal en la zona alta del distrito de Cayma. En la misma región, en la localidad de Uchumayo, Moisés Salomón Gamio (42) encontró la muerte al ser alcanzado por un rayo en la urbanización El Cural.

En Ica, un huaico en el km 337 de la Panamericana Sur, a la altura de Ocucaje, bloqueó la vía y dejó varados a cientos de vehículos en un tramo de hasta 20 kilómetros.

En lo que va del año, se han reportado cerca de 960 emergencias, de las cuales 690 están directamente vinculadas a lluvias. Cajamarca encabeza la lista de regiones más afectadas, seguida por Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Áncash y Amazonas. En el ámbito hidrológico, mientras los ríos Chillón, Rímac y Lurín permanecen en niveles normales, los ríos Marañón, Ucayali y Huallaga se encuentran en umbral rojo, con crecidas que ya generan inundaciones en zonas de la selva.

En lo que va del 2026, 33 personas murieron a causa de las intensas lluvias. Foto: Emmanuel Moreno/La República.

La llegada de El Niño

En conversación con La República, la ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, explicó que las precipitaciones que se registran en el norte del país, especialmente en Tumbes, Piura y Lambayeque, ya responden a un patrón característico del Niño Costero. El elemento principal es la temperatura del mar, que presenta valores de entre 28 y 29 grados Celsius. La especialista precisó que el fenómeno no se produce de manera repentina, sino como un proceso progresivo que inicia con el calentamiento sostenido del litoral y la interacción de factores atmosféricos.

Según la metodología de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la temperatura del litoral en marzo superaría, en promedio, medio grado por encima de lo normal, y este es el mes más lluvioso de la temporada en la zona norte. De mantenerse estas condiciones, es probable que el fenómeno se extienda hasta noviembre y que, entre junio y julio, alcance una intensidad moderada.

En esa línea, el ingeniero Luis Vásquez Espinoza, vocero de la entidad, explicó que el actual evento no tendría la misma magnitud que el Niño Costero de 2017, debido a que se presentaría en una temporada distinta.

“En 2017 fue un Niño moderado, donde hubo bastantes lluvias. En tanto, este, al menos los primeros pronósticos nos dicen que va a ser de magnitud débil y que posiblemente en julio, en invierno, podría ser moderado. El anterior fue en verano, donde la época es más húmeda, cae más lluvia; en tanto este se va a presentar en una época en la que ya no hay tanta lluvia”, detalló.

Sin embargo, no descartó que puedan registrarse eventos puntuales de riesgo, especialmente en zonas altoandinas donde los suelos ya se encuentran colmados por las precipitaciones recientes. Según los pronósticos de la entidad, señaló que habrá lluvias de nivel normal y superior.

“Si es superior, habrá mayor volumen de agua. Además, hay que considerar que los suelos, al momento, ya están saturados porque está lloviendo. Entonces, una pequeña lluvia posiblemente cause alguna alteración en los taludes de los cerros o en las quebradas, porque ya el suelo está un poco anegados”, explicó.

El ingeniero añadió que la situación podría complicarse también con las lluvias anónimas, como las que se están presentando. En cuanto a la Amazonía, señaló que, si bien el impacto del Niño suele ser más notorio en la costa norte del país, también puede generar alteraciones regionales debido a la concentración de humedad propia de esa zona.

El vocero de ENFEN señaló que, a diferencia del Fenómeno El Niño de 2017, este será de débil intesidad. Foto: Clinton Medina/La República.

Ávalos recordó que las zonas históricamente más afectadas por este fenómeno son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. No obstante, advirtió que el impacto puede extenderse hacia el sur. El ingreso de mayor humedad y evaporación inestabiliza la atmósfera en una franja costera que climatológicamente es desértica, lo que explica precipitaciones recientes incluso en regiones como Moquegua y Tacna.

En ese sentido, indicó que el país atraviesa actualmente el “primer gran episodio de lluvias” asociado a este escenario y adelantó que habrá una breve pausa antes de un nuevo periodo de precipitaciones. “Todavía tenemos previsto hasta mañana o pasado. Luego habrá una ventana sin precipitaciones. Las temperaturas se elevarán hasta los 37, 38 grados, y nuevamente empezará un episodio lluvioso hacia la primera semana del mes”, detalló.

Asimismo, alertó sobre la persistencia del calentamiento del mar en las próximas semanas. “Se prevé que arriben olas cálidas hacia finales de febrero y marzo. Estas olas cálidas mantendrán las temperaturas del mar cálidas en lo que queda de marzo e incluso en abril”, agregó.

Crecimiento urbano informal en riberas de ríos agrava el impacto de las lluvias

La exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, sostuvo que, a diferencia de 2023 —cuando el fenómeno se combinó con el ciclón Yaku—, el país cuenta hoy con mayores capacidades operativas. “Se compró mucha maquinaria pesada, se renovaron equipos por parte de INDECI y se hizo un mantenimiento grande de ciertas zonas que ya tenían riesgos”, afirmó.

Añadió que, en regiones como Piura, los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), implementados durante su gestión, funcionan al 100 %, lo que ha reducido las inundaciones en zonas previamente intervenidas. No obstante, advirtió que los daños no solo responden a la intensidad de las lluvias, sino también a factores estructurales. “Los fenómenos se vuelven más dañinos por la propia actividad humana”, señaló, al referirse a familias que se asientan en riberas de ríos o quebradas sin zonas de amortiguamiento.

En ese sentido, remarcó que parte del problema radica en que las autoridades locales permiten construcciones en áreas de riesgo no mitigable, lo que incrementa la exposición ante desbordes y huaicos. Por otro lado, subrayó que el impacto del Fenómeno El Niño no se limita a la costa norte. “Hasta hace poco no se tenía conciencia de que afecta toda nuestra geografía. Esto genera también muchas lluvias en la selva, y ya de por sí los ríos son caprichosos”, indicó.

Pese a los avances, Pérez de Cuéllar consideró que la brecha entre la magnitud de los fenómenos y la capacidad de respuesta del país sigue siendo grande, y que el esfuerzo no debe limitarse a lo ejecutado en 2023, sino mantenerse de manera sostenida en el tiempo.

